Seon investiert in die Feuerwehr.

Seon Seon will in die Feuerwehr investieren, aber auch eine Steuerfusserhöhung vermeiden – mit einem Landverkauf Am 17. Juni entscheidet die Gemeindeversammlung, ob Seon ein neues Feuerwehrmagazin planen soll. Zudem wird die Kreditabrechnung der Hallenbadsanierung präsentiert; der Rechtsstreit mit einer örtlichen Schreinerei, die dem Vizeammann gehört, betreffend die Kosten läuft aber noch. Anja Suter 18.05.2022, 18.00 Uhr

Hinter dem Hallenbad Seon soll ein neues Feuerwehrmagazin entstehen. Geplant ist auch eine Sanierung des Fussballplatzes. zvg

Risse in der Aussenfassade, Schimmel im Badezimmer und diverse andere Altersschäden. Kurz: Das Feuerwehrdepot in Seon ist sanierungsbedürftig. Seit einem halben Jahrhundert steht das Magazin im Dorfkern von Seon, direkt neben dem alten Seetalschulhaus. Geht es nach dem Seoner Gemeinderat, soll die Feuerwehr Seon-Egliswil künftig von einem neuen Standort aus agieren. Vorgesehen ist dieser bei der Spittelmatt neben dem Seoner Hallenbad.

Die Gründe für den geplanten Umzug erläuterte Gemeinderätin Christine Iten am Politapéro am Dienstagabend. Für eine Versetzung des Lokals sprächen auch die Landpreise. So ist der Quadratmeter in der Kernzone gut doppelt so viel wert wie jener bei der Spittelmatt. «Somit würde neues Potenzial in der Zentrumszone geschaffen.» Für das Gebiet, in dem heute neben dem Feuerwehrmagazin auch das alte Seetalschulhaus und ein leer stehendes Möbelgeschäft stehen, besteht ein Entwicklungsrichtplan. Es soll überbaut werden.

Beteiligung des FC Seon und der Gemeinde Egliswil ist noch offen

Mit im Projekt enthalten ist auch eine weitere Sanierung: jene des Fussballplatzes. Dieser stosse an seine Belastungsgrenzen. Geplant ist ein zusätzliches Hauptspielfeld und neue Garderoben.

Für die Planung der beiden Projekte und einen Architekturwettbewerb soll der Souverän an der Gmeind am 17. Juni einen Projektierungskredit von 735'000 Franken bewilligen. Am Politapéro sprach sich niemand gegen das Projekt an sich aus, Fragen gab es jedoch zur Beteiligung der zukünftigen Nutzenden. «Wir werden vor dem Einholen des Baukredits abklären, wie sich der FC beteiligen wird», erklärte Iten. Auch die finanzielle Beteiligung von Egliswil am zukünftigen Magazin der Feuerwehr Seon-Egliswil werde abgeklärt, so Ammann Hans Peter Dössegger.

Parzellenverkauf soll 1,217 Millionen Franken in die Kasse spülen

Ein Plus in den Seoner Finanzen soll durch den Verkauf einer Parzelle entstehen. Dabei handelt sich um das Grundstück, auf welchem der ehemalige Kindergarten Unterdorf steht. Der Gemeinderat habe aus vergangenen Versuchen von Grundstücksverkäufen eine Lehre gezogen, bei denen er von den Stimmbürgern zurückgepfiffen worden sei, sagte Dössegger. So wird an der Gmeind nicht über den Verkauf der Parzelle entschieden, sondern über einen Reservationsvertrag. Abgeschlossen werden soll dieser mit der Boschetti Immobilien GmbH.

Dem Seoner Unternehmen gehören bereits die arrondierenden Grundstücke. Somit wäre eine geplante Überbauung über eine bestehende Tiefgarage erschlossen. Zu einem Kaufvertrag kommt es nur, wenn das Unternehmen innert drei Jahren nach der Unterzeichnung des Reservationsvertrags ein rechtskräftiges Bauprojekt für ein Mehrfamilienhaus vorlegen kann und das Baugesuch eingereicht wird.

Zudem verpflichtet sich die Firma, die Abbruch- und Entsorgungskosten für den alten Kindergarten zu übernehmen. Auch muss das unwiderrufliche Zahlungsversprechen einer Schweizer Bank vorliegen. Wird das Grundstück nicht innert fünf Jahren überbaut, hat die Gemeinde ein Rückkaufsrecht. Der Kaufpreis soll bei 1,217 Millionen Franken liegen.

Der Tenor unter den Anwesenden sprach eher gegen einen Verkauf. Ein Votant sprach sich dafür aus, dass auf dem Grundstück wieder ein Kindergarten oder eine Spielgruppe entsteht. «Wenn wir das Land behalten, ist es für uns nicht gratis, es entstehen Kosten», erklärte Christine Iten. Der Ammann wies darauf hin, dass die Verkaufsabsicht auch unter finanziellem Druck geschehe. «Wir können schon so weiterfahren wie bis anhin, wenn wir bereit sind, zukünftig über die Erhöhung des Steuerfusses zu diskutieren.» Der Seoner Steuerfuss liegt seit 2008 bei 108 Prozent.

Wieso der heutige Vizeammann gegen die Gemeinde vor Gericht zieht Es ist inzwischen rund 1,5 Jahre her, seit der Seoner Schreiner und heutige Vizeammann Otto Walti öffentlich machte, dass es Unstimmigkeiten zwischen seinem Schreinerbetrieb und der Gemeinde gibt. Der Hintergrund: Walti führte mit seiner Schreinerei Sanierungsarbeiten am Hallenbad Seon aus. Er habe damals auch Arbeiten ausgeführt, die er zuvor nicht offeriert habe, sagte Walti Ende 2020 gegenüber der AZ. Er habe dafür aber mündliche oder schriftlich unterzeichnete Aufträge von der Bauleitung oder Personen aus der Baukommission erhalten. Am Politapéro wurde nun die Kreditabrechnung für die Sanierung des Hallenbades präsentiert. Der Kredit wurde um rund 300'000 Franken überschritten (3,8 Prozent). Gemeinderat Markus Rihner erklärte bei seinen Ausführungen auch, dass noch eine Eventualverbindlichkeit betreffend den Rechtsstreit zu den Schreinerarbeiten bestehe, die rund 91'000 Franken betrage. Auf Nachfrage eines Votanten wollte er sich nicht vertieft äussern, da das Bezirksgericht Lenzburg über den Rechtsstreit entscheiden werde. (asu)