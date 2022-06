Seon: Seniorin nickt am Steuer ein und baut Unfall

Seon Seniorin nickt am Steuer ein, verursacht einen Unfall und landet auf Bahngleis In Seon ist es am Dienstag zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen. Grund dafür ist ein Sekundenschlaf. Eine Seniorin ist ihren Führerausweis deshalb los. 01.06.2022, 09.18 Uhr

Am Opel entsand Sachschaden. Kapo AG

Am Dienstagnachmittag ist es in Seon gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilt die Aargauer Kantonspolizei mit. In einem Hyundai fuhr eine 70-jährige Frau in Richtung Lenzburg. Dabei geriet sie auf der geraden Strecke auf die Gegenfahrbahn.