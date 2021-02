Seon Seit fast 19 Jahren ein Thema: Warum die Seener Bevölkerung schon so lange auf ihre Haltestelle wartet Der Bau der Haltestelle verzögerte sich schon mehrmals. In Zukunft ist auch noch eine weitere geplant.

Anja Suter 11.02.2021, 05.00 Uhr

Dank der neuen Haltestelle soll der nördliche Teil des Dorfs besser erschlossen werden. Anja Suter

Manch ein Seener glaubt gar nicht mehr an die Entstehung der Haltestelle «Seon Nord». Schon zu lange ist sie ein Thema im Dorf. Geplant ist, dass die Haltestelle 700 Meter vom Bahnhof Seon entfernt gebaut wird. Sie soll zwischen der ehemaligen Zirkuswiese und dem Kantonsstrassenknoten Aarauerstrasse/Lenzburgerstrasse zu stehen kommen. Erste Bemühungen für den Bau dieser Haltestelle gab es schon vor 18,5 Jahren.

Es war August 2002, als der Gemeinderat Seon das kantonale Baudepartement darum bat, zu prüfen, ob die Realisierung einer Haltestelle «Seon Nord» möglich sei, und wie die Kosten aufzuteilen wären. Die Anfrage folgte auf einen Beschluss des Grossen Rates über die Sanierung der Seetalbahn im März 2000. Dieser sah vor, die Seetalbahn mit neuen Zügen attraktiver zu machen – und mit einer Reduktion der Anzahl Bahnübergänge auf einen Viertel des damaligen Bestandes auch sicherer.



Stimmbürger bewilligten 2006 den ersten Kredit

Im Jahr 2006 war die Haltestelle erstmals ein Traktandum an einer Gemeindeversammlung. Das Thema warf hohe Wellen, wie es im damaligen Artikel zu den Gmeindstraktanden hiess: «Nicht alle sehen ein, wieso zwischen ‹Seetal Papier› und der Abzweigung Aarauerstrasse, also relativ nahe zum bestehenden Bahnhof, eine weitere Haltestelle errichtet werden soll.» Am Ende entschieden sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger jedoch für die Haltestelle und bewilligten den Kredit von 768'400 Franken.

Das Projekt verzögerte sich jedoch um mehrere Jahre, obwohl bereits 2007 ein Bauprojekt vorlag. Das hat einen Grund: «Damit die Haltestelle überhaupt gebaut werden kann, musste zuerst der Bahnübergang Talstrasse Nord aufgehoben werden und das anliegende Siedlungsgebiet im Rahmen der Sanierung der Seetalbahn rückwärtig erschlossen werden», sagt Simone Britschgi, Sprecherin des Departements für Bau, Verkehr und Umwelt.

Die rückwärtige Erschliessung konnte aufgrund von Einwendungen erst 2016 realisiert werden. Als sich eine Lösung abzeichnete, habe man das Projekt wieder aufgenommen, so Britschgi. Das Bauprojekt musste dann jedoch aufgrund von Verschärfungen verschiedener Vorschriften wieder überarbeitet werden. Dies schlug sich auch in den Kosten nieder.

Ein überdachtes Kundencenter und ein Wartebereich mit Sitzbank

So bewilligten die Seener Stimmbürger im Juni 2017 einen Nachtragskredit von 302'000 Franken sowie auch die jährlich wiederkehrenden Investitionsfolgekosten für den Betrieb und Unterhalt der Haltestelle im Umfang von rund 230'000 Franken. Im Februar 2020 ging es voran. Das Projekt lag öffentlich auf. Die Unterlagen zeigten, wie die Haltestelle aussehen soll: Ein Perron, ein überdachtes Kundencenter – also ein Billettautomat und ein Mehrfahrtenkartenentwerter, auch ein Wartebereich mit Sitzbank ist vorgesehen. Nicht geplant sind jedoch Kurz- oder Langzeitparkplätze. Die entsprechenden Parkmöglichkeiten seien am Bahnhof Seon bereits vorhanden.



Hans Peter Dössegger. Colin Frei

Seit der Baugesuchsauflage sind die Kosten nochmals gestiegen. Inzwischen wird für die Haltestelle mit 2,7 Millionen Franken gerechnet. Der Kostenanteil für die Gemeinde Seon wird aber nicht steigen, wie Gemeindeammann Hans Peter Dössegger sagt. «Wir haben mit dem Kanton vereinbart, dass unser Beitrag plafoniert ist.» Man freue sich auf die neue Haltestelle. Es soll auch nicht die letzte bleiben:

«Im Langzeitplanungshorizont ist eine weitere Haltestelle auf Höhe der ‹Birren› vorgesehen, das wird jedoch nicht vor 2035 ein Thema.»

Bei der Haltestelle «Seon Nord» ist man inzwischen einen Schritt weiter. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Pendent sei aber noch die Finanzierung, sagt Simone Britschgi vom BVU: «Vor dem Baubeginn muss der Grosse Rat den Verpflichtungskredit bewilligen.» Dies geschehe voraussichtlich bis Mitte 2021. Der Termin für den Baubeginn müsse sich nach den verfügbaren Unterhaltsfenstern der Seetalbahnlinie richten, so Britschgi.