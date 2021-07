Seon Seener Gestaltungsplan zeigt: In der «Giessi» sollen 107 Wohnungen gebaut werden Auf dem heutigen Industrie-Areal soll eine Überbauung mit einem Dutzend Häusern entstehen. Ein Teil davon könnte höher gebaut werden als bisher erlaubt. Florian Wicki 06.07.2021, 05.00 Uhr

Giessi Seon – Auf dem Areal der Estech AG wurde ein Gestaltungsplan verhängt. Hier soll dereinst eine Überbauung mit 12 Häusern entstehen. Florian Wicki / Aargauer Zeitung

Entlang des Aabachs etwa auf Höhe Restaurant Frohsinn werden in absehbarer Zeit rund 1,2 Hektare oder etwa eineinhalb Fussballfelder Land frei. Dies, weil die an der Aabachstrasse gelegene Estech Group AG (ehemals Emil Suter Maschinenfabrik AG) umziehen will. Nach einem Rückbau der Industriehallen werden also rund 12 000 Quadratmeter Fläche bebaubar, und das mitten im Dorf.