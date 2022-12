Rotlicht missachtet: Auto kollidiert in Seon mit Zug

Seon Rotlicht missachtet: Autofahrerin kollidiert beim Abbiegen mit Zug Bei einem Bahnübergang in Seon missachtete eine Automobilistin das Rotlicht. In der Folge kam es zur Kollision mit einem herannahenden Zug. Verletzt wurde niemand. 14.12.2022, 08.40 Uhr

Bei einem Bahnübergang in Seon kam es zur Kollision. Kantonspolizei Aargau

Auf der Seetalstrasse in Seon fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Lenzburg. Gegen 13.15 Uhr wollte sie beim Bahnübergang auf Höhe der Talstrasse links in die Seitenstrasse einbiegen. Dabei übersah sie das blinkende Rotlicht und auch den vom Bahnhof herannahenden Zug. Sie versuchte laut Mitteilung der Kantonspolizei noch auszuweichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass ihr Wagen noch leicht mit dem Triebwagen zusammenstiess.