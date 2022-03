Die Haltestelle Seon Nord ist auf Kurs

Seon Nord Das letzte Kapitel einer unendlichen Geschichte: Zum Fahrplanwechsel gibt es einen Extrahalt in Seon Nach vielen Verspätungen ist das Bauprojekt für die Haltestelle Seon Nord derzeit auf Kurs. Was sich mit dem zusätzlichen Halt ändern wird und wieso der «Seetaler» derzeit teilweise nur halb so schnell fährt. Anja Suter 22.03.2022, 05.00 Uhr

Pünktlich zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 soll die neue Haltestelle Seon Nord in Betrieb genommen werden. Anja Suter

Viele dürften ihren Augen nicht getraut haben, als am 20. September im vergangenen Jahr tatsächlich die Bagger für die geplante Haltestelle «Seon Nord» aufgefahren sind. Nach den ersten Arbeiten war es auf der Baustelle für einige Wochen wieder still. Das Projekt ist jedoch immer noch auf Kurs, wie der Projektleiter des Kantons, Mathias Blaser, auf Anfrage bestätigt: «Zum heutigen Zeitpunkt kann von einer Inbetriebnahme des Bahnhofes im Dezember 2022 ausgegangen werden.» Heisst: Pünktlich zum Fahrplanwechsel hält der «Seetaler» in Seon nicht nur ein, sondern zwei Mal.

Der Vorteil von Fahrzeitreserven

Für die Pendlerinnen und Pendler, die weiterhin vom Bahnhof Seon her zusteigen, wird sich jedoch nicht viel ändern. «Im zukünftigen Fahrplan hat die neue Haltestelle Seon Nord keinen Einfluss auf die Fahrzeit», sagt Jeannine Egi, Mediensprecherin der SBB. Grund dafür ist, dass die SBB auch beim zukünftigen Fahrplan genügend Fahrzeitreserven hat, damit die Pendlerinnen und Pendler ihre Anschlusszüge Richtung Lenzburg oder Luzern erreichen können.

Diese Fahrzeitreserven bringen bereits jetzt schon Vorteile. Der «Seetaler» ist derzeit zwischen dem Bahnhof Seon bis zur Gemeindegrenze eher gemächlich unterwegs. Aus Sicherheitsgründen, wie die Mediensprecherin der SBB erklärt: «Die Züge fahren rund um die Baustelle mit 20 Kilometern pro Stunde statt 40 Kilometern pro Stunde. Die sogenannte ‹Langsamfahrstelle› ist üblich und nötig, um die Sicherheit der Mitarbeitenden auf der Baustelle zu gewährleisten.»

Ein Warteraum, aber keine Parkplätze

Derzeit laufen an der zukünftigen Haltestelle vor allem Baumeisterarbeiten, wie Mathias Blaser sagt. Diese sollen jedoch grösstenteils zwischen Juni und Juli abgeschlossen werden. Die Liste der noch zu erledigenden Arbeiten ist derweil noch länger.

Nebst den technischen Aspekten, wie den Elektroarbeiten und dem Setzen des Technikgebäudes, gehören auch die Anpassungen an den Sicherheitseinrichtungen und dem Stellwerk dazu. Zudem erhält die Haltestelle ein 110 Meter langes Perron und eine überdachte Haltestelle. Die Zugänge erfolgen in der Verlängerung der Talstrasse sowie von der Südseite her über eine Rampe.

Die neue Fussgängerquerung über die Seetalstrasse und das Bahntrassee südlich der Bushaltestelle Frohsinn werden mit dem Bau der Haltestelle in Betrieb genommen. Geplant sind auch Veloabstellplätze (Bike&Rail) und ein Warteraum für die Pendlerinnen und Pendler. Parkplätze werden keine erstellt.

Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 2,7 Millionen Franken. Gemäss Mathias Blaser können die geplanten Kosten zum heutigen Zeitpunkt eingehalten werden. Wenn die Arbeiten in den kommenden Monaten nach Plan ablaufen, geht mit dem ersten Halt bei «Seon Nord» eine über 20 Jahre lange Geschichte zu Ende.