Seon feiert mit Nick Alpiger ein grosses Fest

Seon Nick Alpiger wird mit einem grossen Fest gefeiert: Sein Sieg bezeichnete er als alles «aber nicht verständlich» Der Schwingerheld wurde mit einem Festumzug, Musik und vielen prominenten Gratulanten empfangen. Der Seoner Ammann wünschte ihm, dass er immer eine «unfallfreie und kranzgeschmückte Rückkehr» nach Seon haben möge. Anja Suter Jetzt kommentieren 02.09.2022, 22.40 Uhr

Nick Alpiger wurde in Seon gross empfangen.

Die Freude unter den Menschen in Seon war gestern Abend spürbar. Mitten im Dorf hatten sie sich versammelt, einige trugen Edelweisshemden, andere die Jacke des Schwingclubs und nochmals andere hatten sich mit Regenjacken ausgestattet. Der Himmel war grau, die Chancen auf Regen gross. Gewartet wurde auf Nick Alpiger – ihn, der erst vor Monaten mit seiner Freundin nach Seon gezogen war und der am letzten Wochenende in Pratteln am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest den Rang 2b erreichte und einen Kranz gewann.

Alpiger stand derweil beim Hertimatt-Schulhaus und bereitet sich auf seinen Festumzug vor. Dieser zog unter Applaus auf den Seoner Sportplatz, wo er auf der Tribüne auf einem Holzthron mit seinem Namen Platz nahm. Viele waren gekommen, um ihn zu feiern: Schwinger, Grossräte und vorn allem viele, die sich mit Nick Alpiger über seinen zweiten Eidgenössischen Kranz freuten und trotz den einten oder anderen Regentropfen auf den Festbänken ausharrten.

Seoner Ammann verfolgte das Eidgenössische Schwingfest nervös

Gross war die Freude auch bei den Gratulanten, die zu Ehren von Alpiger Reden hielten. «Der Schwingsport ist eine Urschweizer Sportart, die einem weder auf den Tribünen noch zu Hause vor dem Fernseher ruhig sitzen lässt», sagte der Seoner Ammann Hans Peter Dössegger und erzählte, wie auch er nervös die Gänge von Nick Alpiger verfolgte. Er wünschte ihm, dass er immer «unfallfrei und kranzgeschmückt» wieder nach Seon zurückkehren könne. Christian Koch, Leiter der Sektion Sport beim Kanton, richtete Alpiger beste Grüsse von Regierungsrat und Landammann Alex Hürzeler aus.

Der naechste Schwingerkoenig uebt schon mal.

Unter den Gratulanten war auch der Präsident des Aargauer Schwingerverbandes, Lukas Meier: «Du hast uns mit deiner Schwingkunst begeistert», sagte er zum Seoner Schwinger. Guido Thürig, Technischer Leiter des Nordwestschweizer Schwingverbandes, sagte: «Jeder Schwinger schreibt an einem Eidgenössischen Schwingfest seine eigene Geschichte. Das hast auch du getan.»

Am Schluss kam der Gefeierte selbst zu Wort. Der Regen war inzwischen vorbei und der Himmel mit einem Regenbogen geschmückt. Nick Alpiger bedankte sich bei seiner Familie, den Sponsoren, dem Schwingclub und dem Kader. Mit den Anwesenden liess er seine bisherige Karriere Revue passieren. Alpiger fing als Siebenjähriger mit dem Schwingen an. «Ich habe immer gerne geschwungen und nicht gerne verloren», erzählte er. Der Startschuss sei aber mit dem ersten Eidgenössischen Kranz 2016 gefallen. «Da wusste ich, es geht noch mehr.» In seinem Rückblick liess er auch seine Verletzungen und andere Schwierigkeiten nicht aus. Der 25-Jährige erzählte auch von Pratteln: «Nach em sächste Gang esch de Lade be mer abe.» Nach dem Sieg gegen den amtierenden Schwingerkönig habe es ihn nur noch geschüttelt. Dass er Zweiter an so einem grossen Fest geworden sei, sei alles, «aber nicht verständlich.»

