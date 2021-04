Seon Neulenker prallte gegen einen Weidezaun und muss Führerausweis abgeben Am frühen Samstagabend verlor ein 18-Jähriger im Gebiet Iglisten ausserhalb von Seon die Kontrolle über sein Auto. Während niemand verletzt wurde, entstand ein grosser Sachschaden. 11.04.2021, 09.38 Uhr

Am Auto entstand ein beträchtlicher Schaden. Bild: zvg / Polizei AG

(aib) Ein 18-Jähriger war am Samstag gegen 17.10 Uhr in seinem Fiat Punto vom Oberdorf her kommend auf der Schafisheimerstrasse in Richtung Schafisheim unterwegs gewesen. Wie die Kantonspolizei Aargau heute Sonntag mitteilt, hat der Neulenker auf dieser Nebenstrasse versucht, bei hoher Geschwindigkeit auf zwei Kollegen aufzuschliessen, die in ihren Autos direkt vor ihm fuhren.