Seon: Sachschaden nach Streifkollision – Beteiligter fährt davon

Seon Nach einer Streifkollision geflüchtet: Polizei sucht Beteiligten Ein Autofahrer ist nach einem Unfall mit einem anderen Fahrzeug weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Diesen Fahrer sucht die Polizei nun. 12.11.2021, 11.48 Uhr

Unter anderem wurde der Rückspiegel des Mercedes-Benz beschädigt. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr. Ein 39-jähriger Autolenker fuhr mit seinem schwarzen Mercedes-Benz auf der Seonerstrasse von Seon kommend in Richtung Lenzburg. Auf Höhe der Firma Globogal kam es zu einer Streifkollision. Am Mercedes-Benz entstand Sachschaden. Unter anderem ist der Rückspiegel beschädigt worden.