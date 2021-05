Seon Nach 33 Jahren gibt Heiner Cueni seine Zahnarztpraxis in Seon weiter – in den Ruhestand geht er aber noch nicht Den Job als Zahnarzt wählte Heiner Cueni unter anderem, weil er mit Menschen zusammenarbeiten wollte. Das tut er weiterhin. Nicht nur in Seon sondern auch im Val Müstair GR. Anja Suter 31.05.2021, 05.00 Uhr

Heiner Cueni in seiner Zahnarztpraxis in Seon. Britta Gut

Seit 33 Jahren leitet Heiner Cueni seine Zahnarztpraxis in Seon. «Eine lange Zeit, es ist ein Drittel Jahrhundert», sagt der 65-Jährige selber. Es sind sehr geschäftige Tage in der Praxis. Heute ist Heiner Cuenis letzter Tag als eigener Chef, danach übergibt er seine Zahnarztpraxis an Mo Houshmand aus Seengen. Grundsätzlich wird sich in der Praxis zu Beginn nicht viel ändern, denn der neue Chef wird das gesamte Team übernehmen.

Für seinen Beruf habe er sich aus mehreren Gründen entschieden, erklärt Heiner Cueni: «Ich wollte einen Beruf haben, bei dem ich eng mit Menschen zusammenarbeite und nicht in einem Büro sein muss.» Der Entscheid für die Zahnmedizin habe sich so langsam entwickelt. «Es war dann das Feinhandwerk im Beruf, das mich zu begeistern vermochte – auch kombiniert mit dem medizinischen Wissen zu den gesundheitlichen Aspekten der Patienten.» Und nicht nur das: «Man hat auch eine gewisse Kreativität als Zahnarzt, wenn man zum Beispiel eine Füllung aus Kunststoff herstellt und sie in die richtige Form schleift», fügt er an. Seine Berufswahl habe er in all den Jahren nie bereut.

Früher waren die Spritzen grösser

Heiner Cueni ist sich bewusst, dass einige seiner Patientinnen und Patienten nicht gerne zu ihm kommen oder gar Angst vor dem Besuch in der Zahnarztpraxis haben. Dieser Angst versuchen er und sein Team mit einer gewissen Lockerheit und Einfühlungsvermögen entgegenzuwirken. «Wichtig ist aber auch, dass man die Angst der Patienten ernst nimmt und auf sie eingeht», erklärt der Zahnarzt. Ab und an probiere er die Situation sogar auch mal mit einem Spruch zu lösen.

Die Angst der Patientinnen und Patienten rühre vielmals von schlechten Erlebnissen, die sie früher beim Zahnarzt gemacht haben, sagt Cueni. «Vor einigen Jahrzehnten wurde auch noch anders gearbeitet.» So seien die Nadeln von Spritzen noch grösser und weniger scharf gewesen und hätten so mehr geschmerzt. Auch die Technik sei noch nicht auf dem heutigen Stand gewesen. «Wenn ich heutzutage bohre, muss ich zum Beispiel viel weniger Druck ausüben, weil der Bohrer sich viel schneller dreht als früher. Das ist auch für die Patienten weniger unangenehm», erklärt er. Ebenfalls verändert habe sich die Kommunikation zwischen Zahnarzt und Patienten. «Heute werden die Patienten mehr eingebunden. Man trifft Entscheidungen gemeinsam.»

Auch als Zahnarzt im Bündnerland tätig

Auch in der Praxis von Heiner Cueni ist heute vieles anders als noch vor 33 Jahren. Damals waren sie zu dritt: Renate Lauper – eine Dentalassistentin, die seit Beginn dabei ist – und eine Lehrtochter. Ein Jahr später kam zudem Cuenis Frau Irene als Dentalhygienikerin zum Team. «Und heute sind wir ein kleines KMU.» Zudem sieht heute vieles anders aus als früher: «Als wir mit der Praxis anfingen, hatten wir noch keine Computer», erzählt der Zahnarzt. Die Terminführung sei nur auf dem Papier geschehen, auch die einzelnen Leistungspositionen wurden von Hand auf der Rückseite der Rechnung eingetragen. «Da ist in der Zwischenzeit schon etwas gegangen.» Doch es ist nicht nur die Digitalisierung, die das Schaffen des Zahnarztes über die Jahre verändert hat. «Wir haben leider auch viel mehr Bürokratie, die erledigt werden muss. Das ist etwas, was mich nervt.»

Langweilig werden dürfte es Heiner Cueni, der auch für die FDP im Lenzburger Einwohnerrat sitzt, trotz der Praxisweitergabe nicht. Nicht nur, weil er in Seon weiterhin in einem 50-Prozent-Pensum arbeiten wird. Der 65-Jährige ist zudem seit gut vier Jahren im Bündnerland in Sta. Maria Val Müstair als Zahnarzt und seine Frau als Dentalhygienikerin tätig. Alle zwei Wochen reisen die beiden für zwei Tage ins Val Müstair und behandeln dort Patienten. «Und eigentlich müssten wir dort unsere Pensen aufstocken», sagt Heiner Cueni.