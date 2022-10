Mörsergranate durch Fachleute in Seon geborgen

Seon Mörsergranate durch Fachleute der Armee geborgen Anlässlich einer Hilfeleistung konnte ausserhalb eines Hauses in Seon Mörsergranaten festgestellt werden. Fachleute der Armee erkannte diese als ungefährlich und transportieren diese ab. 25.10.2022, 11.08 Uhr

Kantonspolizei Aargau

Anlässlich einer medizinischen Hilfeleistung stellten Ambulanz und Kantonspolizei Aargau mehrere Mörsergranaten ausserhalb eines Hauses an der Lenzburgerstrasse in Seon fest. Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.