Seon Mögliche Gemeindefusion: Seon fragt auch Staufen und Schafisheim Der Seoner Gemeindeammann Hans Peter Dössegger spricht über mögliche Gemeindefusionen und erste Reaktionen auf die Ankündigung. Anja Suter 18.03.2021, 05.00 Uhr

Hans Peter Dössegger (67, SVP) ist seit 2018 Gemeindeammann von Seon. Er hat seinen Kaminfegerbetrieb an seinen Sohn übergeben. Sandra Ardizzone

Seon, Dürrenäsch und Hallwil geben in einer Medienmitteilung bekannt, dass sie gemeinsam die Zukunft gestalten möchten. Wer gab den Anstoss zu dieser Entwicklung?

Hans Peter Dössegger: Ich hatte mit unserem Gemeindeschreiber eine Diskussion über die Schwächen und Stärken der Gemeindeabteilung und der Werke geführt. Nach der Diskussion haben wir uns gefragt, welche Veränderungen nötig sind, um die Schwachstellen zu eliminieren. Ein aktuelles Beispiel ist der Umbruch auf unserer Bauverwaltung. Jede Gemeinde versucht, eine Bauverwaltung zu führen oder sich bei einem privatorientierten Anbieter dieser Dienstleistungen einzukaufen. Um diese Abteilung alleine zu führen, sodass Absenzen abgedeckt werden können, ist unsere Gemeinde zu klein. In solchen Bereichen können nur gemeindeübergreifende Lösungen gefunden werden. Leistungen müssen nach den gesetzlichen Grundlagen, zeitnah und kundenorientiert ausgeführt werden können. Dies ist nur ein ­Beispiel, das wir derzeit lösen müssen. Es gibt in den Gemeindelandschaften noch weitere Abteilungen und Aussen­betriebe, bei denen es Sinn macht, die aktuellen Betriebsstrukturen zu überdenken. Das waren die Gedanken zum Projektstart.



Also kam der erste Anstoss von Seon.

Ja, es waren unsere Überlegungen, zu prüfen, wo man Synergien gemeindeübergreifend nutzen kann. Aber wir hätten uns nicht getraut, das Wort ­Fusion auszusprechen. Ich habe den Zukunftsraum Aarau verfolgt. Persönliche Erfahrungen mit solchen Prozessen konnte ich bei der Zusammenführung von vier Forstbetrieben zur heutigen Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon sammeln. Das hat mir geholfen, zu verstehen, dass ein Projekt nur umgesetzt werden kann, wenn alle Beteiligten eine gemeinsame Lösung suchen. Es ist auch wichtig, dass bei all diesen Projekten die Meinung der Bürger nicht vernachlässigt werden darf.



Welche Gemeinden waren von Anfang an in die Gespräche involviert?

Das waren fünf Gemeinden. Mit einigen Nachbargemeinden führen wir schon heute eine gute Zusammenarbeit. Wir wussten, dass Dürrenäsch und Leutwil Gespräche über die Zusammenarbeit bei der Schule führen. Hinzu kamen Birrwil, Boniswil und Hallwil. Mit diesen Gemeinden sind wir in einer gemeinsamen Sitzung gestartet. Nach einigen Diskussionen kam dann die Frage auf, ob wir nicht die ganze Gemeindeorganisation prüfen sollten. Nach drei gemeinsamen Sitzungen, an denen wir alle Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden einbezogen hatten, erhielten wir dann Absagen von Birrwil, Leutwil und Boniswil. Für den Gemeinderat Seon war klar, dass wir offen sind, mit interessierten Gemeinden die Zusammenarbeit zu prüfen.

Wurden noch weitere Gemeinden angefragt?

Ja, wir haben Ende Februar Schafisheim, Staufen, Egliswil und Seengen angeschrieben und ihnen den aktuellen Projektstand mitgeteilt. Sie haben nun die Möglichkeit, bis Ende Mai zu entscheiden, ob sie an dem Projekt, das wir mit Hallwil und Dürrenäsch starten werden, ebenfalls Synergien finden und sich beteiligen möchten.

Wo arbeiten die Gemeinden bereits heute zusammen?

Es gibt die Feuerwehr Seon – Egliswil. Im Forstbetrieb Region Seon haben die Gemeinden Teufenthal, Dürrenäsch, Schafisheim und Seon zusammengefunden. Unsere Finanzverwaltung ist auch für die Gemeinde Dürrenäsch zuständig. Das Steueramt Seon erledigt die Steuerveranlagungen von Hallwil, und an das Regionale ­Betreibungsamt sind die Gemeinden Schafisheim, Seon und Hallwil angeschlossen. Diese Abteilungen funktionieren und haben uns bei der Idee gestärkt, das aktuelle Projekt anzugehen.

Sind Sie optimistisch, dass von den angeschriebenen Gemeinden positive Rückmeldungen kommen?



Wir sind offen für alles. Ich glaube, dass es Gemeinden gibt, die sich eine Teilnahme am Projekt überlegen werden. Es ist jedoch eine Entscheidung, die jede Behörde selbst treffen muss.

Wäre es denkbar, dass noch weitere Gemeinde hinzustossen?

Man hat im Lebensraum Lenzburg-Seetal in der Vergangenheit über eine Grossgemeinde diskutiert. Dieses Projekt kam jedoch nicht zu Stande. Ich bin sicher, dass es diese Gemeinde Seetal in ferner Zukunft geben wird. Es ist sicher wichtig, dass die Gemeinden merken, dass die Zusammenarbeit nicht nur Fragen des Steuerfusses und der Finanzen betrifft. Es gibt viele andere Spektren und Felder, bei denen eine Zusammenarbeit wesentliche Vorteile bringen würde.



Warum sind die Gemeinden heute unter Druck?

Das kommt ein wenig auf die Grösse der Gemeinde an. Es geht aber meist um die Verwaltungsabteilungen. Kleine Gemeinden haben es sehr schwer, einen Generalisten zu finden, der Gemeindeabteilungen führen möchte. Lehrabgänger spezialisieren sich heute häufig. Ein Gemeindeschreiber wird nicht unbedingt noch das Steueramt und die Finanzverwaltung führen wollen. Hinzu kommt, dass viele Gemeindeverwaltungen nur noch zwei bis drei Halbtage geöffnet haben, um ein effizientes Arbeiten zu gewährleisten. Das ist aus unserer Sicht keine Dienstleistung gegenüber dem Bürger. Es muss möglich sein, dass man eine Verwaltung während der gängigen Arbeitszeiten besuchen kann. In kleinen Gemeinden ist es ausserdem schwierig, Behördenmitglieder zu finden.



Aber all das gilt für eine Gemeinde mit der Grösse von Seon ja nicht?

Seon hat im Moment sicher kein Problem, das kann aber morgen schon anders sein. Darum möchten wir heute zukunftsorientiert denken und handeln. Wir möchten bei den Gemeinden dabei sein, die mit dem Fortschritt gehen.

Warum kommt das Wort Fusion in der Medienmitteilung nicht vor?

Weil wir mit dem Wort nur aufgescheucht hätten, und wir hätten die Bürger vor den Kopf gestossen. Wir möchten im Moment nicht von einer Fusion sprechen, sondern eine Auslegeordnung machen, um den Bürgern Vor- und Nachteile aufzeigen zu können. Damit sie entscheiden können, ob sie den Schritt wirklich gehen möchten.

Seitens der Gemeinde ist das Endziel aber eine Fusion?

Wir werden dieses Ziel vor Augen halten. Wenn das nicht gelingt, gibt es in dem ganzen Prozess sicher Erkenntnisse darüber, was optimiert werden kann. Es gibt viele Schritte vor dem Endziel. Seon wird diese Prozessentwicklung zuversichtlich angehen. Es gibt aber Gemeinden, die an ihrer Gemeindeversammlung einen Überweisungsantrag entgegennehmen mussten, eine Fusion zu prüfen. Dem möchten wir vorgreifen.

Wie waren die ersten Reaktionen auf diese Mitteilung?

Ich bin erstaunt, dass ich bis jetzt aus der Bevölkerung vorwiegend sehr positive Reaktionen erhalten habe. Aber die Information ist auch noch nicht lange bekannt.

Und die Reaktion aus den angeschriebenen Gemeinden?

Ruhig. Ich glaube, das Thema wird diskutiert. Ich bin gespannt auf die nächste Vorstands­sitzung des Lebensraums Lenzburg-Seetal.

Rechnen Sie damit, dass der Projektierungskredit noch dieses Jahr der Gmeind unterbreitet werden kann?

Ja. Ziel ist es, dass wir mit dem Projektierungskredit an die Wintergemeindeversammlung können. Dann möchten wir den Bürgern aufzeigen, wie das Ziel dieses Prozesses aussehen wird und welche Kosten anfallen werden.

Haben Sie beim Kanton schon sondiert, in welcher Grössenordnung er die Fusion finanziell unterstützen würde?

Nein. Das möchten wir erst machen, wenn wir die Rückmeldungen von allen Gemeinden erhalten haben.