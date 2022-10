In Seon droht eine Steuerfusserhöhung

Seon Kann sich die Gemeinde weiterhin nicht von Land und Gebäuden trennen, droht eine Steuerfusserhöhung Die Gemeindeversammlung tat sich in der Vergangenheit schwer damit, Land zu verkaufen. Bleibt das künftig so, gerät der Finanzplan in Schieflage und damit auch der Steuerfuss. Anja Suter 27.10.2022, 05.00 Uhr

Auch über den Verkauf des Seetalschulhauses muss die Gemeindeversammlung künftig entscheiden. Bild: Britta Gut (08. Juni 2020)

Wie schwierig der Verkauf einer Parzelle sein kann, zeigt sich in Seon bei einem Blick auf Entscheide der letzten drei Gemeindeversammlungen. An jeder war eine Grundstücksveräusserung oder Reservationsvertrag, also das Vorkaufsrecht, traktandiert.

Im Sommer 2021 beantragte der Gemeinderat etwa den Verkauf einer Parzelle an der Seetalstrasse an die Nushi Immobilien GmbH. Im geplanten Gebäude sollte dann unter anderem eine Bäckerei entstehen. Die Gemeindeversammlung wollte aber nicht die Katze im Sack kaufen. Sie bewilligte einen Reservationsvertrag und bemächtigte den Gemeinderat einen Kaufvertrag abzuschliessen – aber nur, wenn erstens ein rechtskräftiges bewilligtes Bauprojekt mit einer Bäckerei im Erdgeschoss vorliegt und zweitens ein unterzeichneter Pachtvertrag mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren mit dieser Bäckerei vorliegt.

An der darauffolgenden Wintergmeind sollte der Verkauf einer Parzelle an der Ringstrasse an die Roth + Planungs AG aus Dürrenäsch bewilligt werden. Die Skepsis zeigte sich schon an den fünf Änderungsanträgen und manifestierte sich in einer langen, teils hitzigen Diskussion. Die Abstimmung lautete dann eindeutig auf Nein.

Der ehemalige Kindergarten darf verkauft werden

In diesem Sommer klappte es dann: An der Gmeind wurde zwar nicht der Verkauf der Parzelle des ehemaligen Kindergartens Unterdorf bewilligt, aber der Reservationsvertrag, den der Gemeinderat beantragt hatte. Zu einem Kaufvertrag kommt es, wenn die ortsansässige Boschetti Immobilien GmbH innert drei Jahren nach der Unterzeichnung des Reservationsvertrags ein rechtskräftiges Bauprojekt für ein Mehrfamilienhaus vorlegen kann und das Baugesuch eingereicht wird.

Geht es nach der Seoner Exekutive, sollen in den nächsten Jahren noch einige Liegenschaften veräussert werden. Gemeinderat Markus Rihner präsentierte am Politapéro den Plan. Diverse Parzellen beim Seetalschulhaus sollen 2025 verkauft werden, im Jahr darauf möchte der Gemeinderat das unüberbaute Stück beim Kindergarten Schönbühl veräussern. Im selben Jahr ist auch der Verkauf von Land im «Hargarten» geplant. Als Letztes steht das Feuerwehrmagazin auf der Liste der geplanten Veräusserungen.

Markus Rihner, Gemeinderat Seon Bild: Fabio Baranzini

Diese Verkäufe sollen der Gemeinde einen Erlös von 10,4 Millionen Franken einbringen und für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt mit einem stabilen Steuerfuss von 108 Prozent sorgen. Rihner zeigte aber auch auf, was mit den Finanzen passiert, wenn die Verkäufe nicht bewilligt werden. So würde etwa die Nettoschuld pro Einwohner bis 2027 auf 3724 Franken ansteigen. Der Kanton gebe als maximalen Richtwert einen Betrag von 2500 Franken vor. «Es ist nicht das Szenario, das wir anstreben. Es führt dazu, dass wir in eine Schieflage geraten.» Und diese Schieflage müsste über den Steuerfuss abgefedert werden. Dessen Erhöhung müsse dann in Betracht gezogen werden, so Rihner.

Die Planung für die Aabach Aue beginnt im kommenden Jahr

Ebenfalls am Apéro thematisiert wurde das Projekt Aabach Aue. Beim Projekt, das im kantonalen Richtplan eingetragen ist, sollen der Aabach und das Schlatt-Gebiet renaturiert werden. Das Projekt habe schon viel zu diskutieren gegeben, das sei ihm bewusst, sagte Hans Peter Dössegger. Betonte aber auch, dass die Projektleitung bei der kantonalen Abteilung Landschaft und Gewässer liege. Dieser habe mit der konkreten Planung indes noch nicht begonnen. «Im Februar ist eine Informationsveranstaltung für die Landbewirtschafter und -eigentümer geplant, danach soll mit der Planung begonnen werden.»