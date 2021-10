Betrugsmasche: Unbekannte locken Reisefreudige mit Fake-Angeboten

Seon Internet-Betrug über Buchungsplattform kein Einzelfall – Stiftung für Konsumentenschutz schlägt Alarm Eine junge Aargauerin wurde Opfer einer Betrugsmasche via Onlineplattform Booking.com. Allein ist sie damit nicht: Der Stiftung für Konsumentenschutz werden Fälle dieser Art regelmässig gemeldet. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 21.10.2021, 14.25 Uhr

Die 27-jährige Stefanie Graf aus Seon hatte mehrmals ungebetene Gäste vor der Tür. Schuld war ein gefälschtes Inserat. Anja Suter

Ganze dreimal standen Unbekannte zum Teil mitten in der Nacht vor der Tür von Stefanie Graf. Der Grund? Sie alle hatten die Wohnung der Seonerin über die Internetplattform Booking.com gebucht. Der Haken daran: Die Bleibe stand zu keiner Zeit zur Vermietung. Das gefälschte Inserat stammte von Unbekannten, die das Geld der Touristen einsackten.

Wie eine Nachfrage bei der Stiftung für Konsumentenschutz zeigt, handelt es sich dabei um keinen Einzelfall. «Tatsächlich ist dies schon seit Jahren ein latentes Thema», sagt Cécile Thomi, Leiterin Recht. So würden in regelmässigen Abständen Anfragen dieser Art eingehen, dies aus diversen deutschsprachigen Kantonen. Bei den verzeichneten Meldungen handle es sich «wohl nur um die Spitze des Eisbergs». «Je digitalisierter sämtliche Abläufe werden, desto mehr treten solche Fälle auch auf», so Thomi.

Ins Geld ging das Ganze in Seon vor allem für die drei Italienerinnen, die vor Grafs Tür standen. Sie hatten die Unterkunft für mehrere Nächte gebucht und 1200 Franken im Voraus bezahlt. Auch zwei Männer aus Polen gingen leer aus.

«Problematisch ist, dass man mit grosser Sicherheit davon ausgehen kann, dass die Drahtzieher im Ausland agieren», sagt Cécile Thomi. «Sobald dies der Fall ist, wird es schwierig.» Dies nicht zuletzt, weil sich das Ganze via Internet abgespielt hat. Trotzdem rät sie allen Beteiligten, sich in solchen Fällen unbedingt bei der Polizei zu melden, um Anzeige zu erstatten. Je mehr Länder Bescheid wüssten und involviert seien, desto besser sei die Ausgangslage: «Es geht darum, dass das Ganze so publik wie möglich gemacht wird.»

Bevor es überhaupt so weit kommen kann, sollten Reisewillige vor der Buchung alles kritisch hinterfragen. Dies «selbst wenn das Inserat noch so seriös aussieht, der Ort viel besucht wurde und gute Rezensionen vorhanden sind», so Thomi. Um sicherzustellen, dass es sich um kein fiktives Angebot handelt, solle man vorgängig Kontakt mit den Vermietern aufnehmen. Dies gelte auch für Onlineshops, wo man vor dem Kauf die Kundenhotline anrufen soll.

Aufnahme des Inserates von Booking.com für den Betrugsfall in Seon (Screenshot vom 20. Oktober 2021). Anja Suter

Im Fall Seon war denn auch tatsächlich auf der Buchungsbestätigung eine Telefonnummer vermerkt. Doch: «Mein Mann probierte, anzurufen, die Nummer war jedoch nicht vergeben», sagte die betroffene Seonerin Stefanie Graf. Am nächsten Tag informierte ihr Mann dann die Regionalpolizei Lenzburg.

Das Whatsapp-Profilbild zeigte eine amerikanische Moderatorin

Ähnliche Fälle gibt es auch in Deutschland: So berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in der Sendung «Super.Markt» vor einem Jahr über gefälschte Angebote auf der Buchungsplattform. Die Betrüger lockten mit kulanten Regelungen während Pandemie – dies, wenn der Vertrag direkt via Whatsapp abgeschlossen wird. Die Anbieter bedienten sich dabei gestohlener Identitäten: Ein Whatsapp-Profilbild zeigte etwa eine amerikanische Moderatorin.

Laut rbb wurde Booking.com informiert, die Lockangebote danach entfernt. «Das Unternehmen erklärte, man kenne die Problematik und hätte Tools und Mitarbeiter, die gefälschten Angeboten auf die Spur kämen. Doch bei über drei Millionen Ferienwohnungen, Hotels und Villen können die Mitarbeiter nicht jedes Inserat einzeln überprüfen», zitiert rbb die Verantwortlichen der Online-Buchungsplattform.