Immer wieder knallt es in Seon zwischen Seetaler und Autos

Seon Immer wieder knallt es zwischen dem «Seetaler» und Autos: Wieso gibt es nicht mehr Barrieren? Jedes Jahr gibt es in Seon Kollisionen zwischen der Seetalbahn und Autos. Meist geht es dabei um übersehene Rotlichter. Solche Fälle landeten auch schon vor Gericht. Nicht alle Bahnübergänge sind gesichert. Anja Suter Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Automobilist übersah im Januar 2022 ein Rotlicht und stiess mit dem «Seetaler» zusammen. Bild: Kapo AG

«Kurz nach dem Mittag missachtete ein Automobilist in Seon das Rotlicht der Bahn. In der Folge kam es zur Kollision mit dem herannahenden Zug», hiess es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau vom 4. Januar 2022. Verletzt wurde beim Zusammenstoss glücklicherweise niemand. Aber es entstand ein grosser Sachschaden. Kollisionen zwischen dem «Seetaler» und einem Auto sind in Seon nichts Neues. Seit vielen Jahren kommt es immer wieder zu Unfällen an den Bahnübergängen im Dorf.

Nicht immer gibt es dabei einen Zusammenstoss zwischen Zug und Auto. Im Mai 2022 verursache beispielsweise eine Automobilistin einen Selbstunfall und geriet dabei auf das Bahngleis. Im November gab es einen Unfall zwischen zwei Autos. Eines der Fahrzeuge landete danach auf den Schienen der Seetalbahn. Ebenfalls im November ereignete sich ein Vorfall mit einer Fussgängerin. Sie schob ihr Fahrrad über den Bahnübergang bei der neuen Haltestelle Seon Nord und übersah dabei den herannahenden Zug – es kam zu einer Kollision. Die junge Frau wurde nach dem Unfall mit dem Rettungshelikopter ins Spital transportiert. Später stellte sich heraus, dass sie beim Unfall nur leicht verletzt wurde.

«Seetaler» war schon Bestandteil von Gerichtsverhandlungen

Vorfälle, bei denen Auto und Zug zusammenstiessen, wurden auch schon vor Gericht behandelt. So fuhr 2018 ein Mann von Seon Richtung Schafisheim. Er wollte beim Altersheim in die Talstrasse einbiegen. Auf der anderen Strassenseite war jedoch eine Kolonne. Als sich eine Lücke bildete und ein Autofahrer ihm ein Handzeichen gab, bog er ab, übersah dabei jedoch das Lichtsignal und den herannahenden Zug. Der Mann und seine Beifahrerin blieben bei der Kollision unverletzt. Per Strafbefehl wurde er zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 80 Franken und einer Busse von 600 Franken verurteilt. Sein Anwalt forderte einen Freispruch und begründete dies unter anderem mit der mangelhaften Lichtsituation am Bahnübergang. Das Gericht sah das anders und sprach den Mann schuldig.

Dieser Zusammenstoss landete im November 2022 sogar vor dem Obergericht. Bild: Kapo AG

Ein weiterer Fall kam im November 2022 vor Obergericht. Auch hier kam es beim Abbiegen in die Talstrasse zur Kollision. Vor Bezirksgericht wurde ein Chauffeur noch freigesprochen, da im Strafbefehl von Vorsatz die Rede war. Doch das Obergericht sah die Situation anders und sprach den Fahrer schuldig. Als «erheblich ungünstig» wurde dabei gewichtet, dass der Fahrer schon mehrmals grob gegen Verkehrsregeln verstossen hatte und auch schon einen Führerausweisentzug hinter sich hatte.

Wieso gibt es keine Barrieren?

Die meisten Unfälle zwischen Zug und Auto dürften in Seon wohl beim Abbieger Talstrasse oder jenem Richtung Schafisheim passieren. Letzterer wurde vor wenigen Wochen mit einer Bahnschranke gesichert. Installiert wurde sie im Rahmen der neuen Haltestelle Seon Nord, die im Dezember eingeweiht wurde. Der Entscheid zur Schranke sei aufgrund einer sicherheitsorientierten Prüfung gefällt worden, sagte Mathias Blaser, Projektleiter beim Kanton, gegenüber der AZ.

Die Chance für eine Bahnschranke beim Übergang an der Talstrasse sind derweil gering. Projektleiter Mathias Blaser sagte im Mai 2022 zur AZ: «Der Bahnübergang Talstrasse gilt im Rahmen der Seetalbahnsanierung grundsätzlich als saniert.» Weitere Schutzmassnahmen seien ihm als Projektleiter nicht bekannt. An diesen Aussagen hat sich gemäss dem Projektleiter bis heute nichts geändert.

Hans Peter Dössegger, Gemeindeammann von Seon, sagt: «Der Gemeinderat Seon hat keinen Einfluss auf die Bahnsicherungsanlagen.» Und die SBB? «Alle Bahnübergänge der Seetalbahn sind entsprechend der Vorgaben gesichert», sagt Mediensprecherin Luana Quinter. Während der langjährigen Sanierung der Seetalbahn hätten die SBB im Auftrag der Kantone die Bahnübergänge mindestens mit Drehblinklichtern gesichert – und die bestehenden Blinklichter modernisiert. «Die Seetalbahn fährt teilweise sehr dicht am Strassenraum und quert diesen mit Bahnübergängen», sagt Quinter. Um auf diese spezielle Situation Rücksicht zu nehmen, fahre die Bahn in diesen Bereichen im Trambetrieb mit reduzierter Geschwindigkeit.

