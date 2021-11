Baustellen: Wo an den Seoner Strassen gebaut wird

Auch in den kommenden Jahren wird an den Seoner Strassen viel gebaut. ZVG

Viele Baustellen Das Projekt, das Velofahrer jubeln lässt – und wo sonst noch an den Seoner Strassen gebaut wird Die Bauarbeiten an den Strassen der Gemeinde Seon werden auch in den kommenden Jahren weitergehen. Eine Übersicht über die sechs kantonalen Baustellen, die bereits in der Umsetzung sind oder noch kommen. Anja Suter Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Wer öfters durch die Gemeinde Seon fährt, ist es sich bereits gewohnt: Irgendwo wird an den Strassen eigentlich immer gebaut. Ein Blick auf die Strassenbauprojekte des Kantons zeigt, dass sich das auch in den nächsten Jahren nicht ändern wird. Im Bau oder geplant sind gleich sechs Projekte.

Bereits seit September im Bau ist die SBB-Haltestelle «Seon Nord». Künftig wird der «Seetaler» 700 Meter entfernt vom Bahnhof Seon nochmals einen Halt einlegen und zwar zwischen der ehemaligen Zirkuswiese und den Kantonsstrassenknoten Aarauerstrasse/Lenzburgerstrasse. Von der Idee für den Extrahalt bis zur Umsetzung dauerte es 19 Jahre. Die Gesamtkosten belaufen sich inzwischen auf voraussichtlich 4,35 Millionen Franken. Die Gemeinde zahlt 1,07 Millionen Franken. Der erste offizielle Halt von «Seon Nord» soll laut Mathias Blaser vom Kanton im Dezember 2022 erfolgen. In Zukunft ist auch noch ein dritter Halt in Seon geplant. «Im Langzeitplanungshorizont ist eine weitere Haltestelle auf Höhe der ‹Birren› vorgesehen, das wird jedoch nicht vor 2035 ein Thema», sagte Gemeindeammann Hans Peter Dössegger im Februar.

Noch sieht man nicht viel, aber ab Dezember 2022 soll der Seetaler an der Haltestelle «Seon Nord» halten. Anja Suter

Das Strassenprojekt zwischen Seon und Hallwil belastet das Portemonnaie von Seon nicht. Die Kosten von 4,1 Millionen Franken übernimmt der Kanton, da die Baustelle ausserorts liegt. Die Bauarbeiten laufen seit Juli. Die Strasse ist in beide Richtungen befahrbar. Der Verkehr wird mittels einer provisorischen Lichtsignalanlage geregelt. Bei dem Projekt geht es nicht nur um die Sanierung der Kantonsstrasse, sondern auch um einen sicheren Übergang für die Tiere. Bei einer Vollsperrung anfangs Oktober wurde die Eindolung des Retterswilerbachs zu einem Kleintierdurchlass ausgebaut. Der Bach quert das Trassee der SBB und die Kantonsstrasse. Dank des Durchlasses können nun Tiere bis zur Grösse eines Dachses oder eines Fuchses, das Gebiet sicher unterqueren. Das Strassenprojekt soll gemäss Mathias Blaser in wenigen Wochen beendet werden. «Die Bauarbeiten sind auf Kurs. Die Strasse soll Ende November dem Verkehr wie geplant übergeben werden.»

In Hallwil können Tiere die Kantonsstrasse nun sicher unterqueren. Michael Küng

212 Jahre alt ist die Seoner Aabachbrücke im Unterdorf. Im Frühling 2023 soll die Brücke zurückgebaut und wieder neu gebaut werden. Das in die Jahre gekommene Bauwerk ist in einem schlechten Zustand und hochwassergefährdet. «Für den Bau der Aabachbrücke sind rund fünf Monate budgetiert, voraussichtlich Juni bis November 2023», so Mathias Blaser. Auch geplant, ist die Sanierung des Belages der Egliswilerstrasse. Das Projekt führt vom Dorfeingang beim Hallenbad über die Aabachbrücke bis zur Kreuzung Unterdorfstrasse/Aabachstrasse. Für die umfangreichen Arbeiten wird während fünf Monaten eine Sperrung der Egliswilerstrasse für den motorisierten Verkehr nötig. Die Umleitung führt über die Reussgasse und die Seetalstrasse. Dies gilt auch für die Busse der RBL. «Für die übrigen Bauetappen werden zurzeit Einbahnregime und provisorische Lichtsignalanlagen mit einem Verkehrsplaner geprüft.» Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Ende 2024 geplant. Die Kosten belaufen sich auf 7,3 Millionen Franken (3,4 Millionen Franken übernimmt die Gemeinde).

Die 212 Jahre alte Aabachbrücke wird neu gebaut, das zieht eine Strassensperrung mit sich. Anja Suter

Ein Votant am Politapéro Seon bezeichnete den Kreisel am Sternenplatz als «Fehlplanung». Dies, weil er bei grosser Hitze zu einem Wellblech werde. Im nächsten Jahr können die Stimmbürger voraussichtlich über das Projekt «K249 Seon Süd» entscheiden. Dabei geht es um die Sanierung der Seetalstrasse ab Kreisel bis Ausgang Seon Richtung Hallwil. Dahinter steckt gemäss Mathias Blaser viel: Ein Ausbau der Werkleitungen, eine Sanierung des Strassenoberbaus, der Umbau der Bushaltestelle am Bahnhof gemäss Behindertengleichstellungsgesetz, die Belagssanierung des Kreisel am Sternenplatz, neue Fussgängerquerungsstellen bei der Reussgasse und ein Mehrzweckstreifen ab der Personenunterführung bis leicht südlich der Ausserdorfstrasse. Noch unbekannt sind die Kosten. Klar ist aber, dass ab 2022 die Kostenbeteiligung der Gemeinden sinkt. Waren sie früher noch bei rund 47 Prozent, sind es ab kommendem Jahr noch 35 Prozent.

Die Seetalstrasse soll auch zwischen Dorfausgang und Kreisel saniert werden, wann ist noch unklar. Anja Suter

Ausgangs Seon, im Bereich der Ziertalstrasse und der Kirchtalstrasse, ist ein Projekt in Planung, welches voraussichtlich an der Sommergmeind 2022 behandelt wird. «Vorgesehen ist ein Mittelbereich mit einer Breite von 2,5 Metern, auf welchem Velofahrer bei der Überquerung der Strasse stehen bleiben können», so Christoph Nünlist. Der Bereich wird eine Länge von ungefähr 60 Metern haben und mit zwei Inseln abgeschlossen sein. Das Projekt unterstützt auch die kantonale Radroute, die von der Ziertalstrasse Richtung Kirchtalstrasse führt. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 825'000 Franken. 205'000 Franken wird der Souverän bewilligen müssen. Begeisterte Velofahrer müssen sich jedoch noch ein wenig gedulden, geplanter Baubeginn ist gemäss dem Projektleiter voraussichtlich im Sommer 2024.

Für Velofahrer soll die Strasse ab 2024 verbreitert werden. Sie erhalten eine Mittelinsel. Anja Suter

«Die Lärmschutzwand ist die letzte, die in Seon noch gebaut werden soll», sagt David Probst zu einem Projekt, bei dem noch vieles offen ist. Grund für die Verzögerung: Bei einem ähnlichen Projekt, einer Lärmschutzwand in Windisch, warte man noch auf einen Bundesgerichtsentscheid. Erst nach diesem, wird entschieden, wie es in Seon weitergeht. Somit könne man auch nicht abschätzen, wann die Lärmschutzwand im Ziertal gebaut werde, so der Projektleiter.

