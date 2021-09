Seon-Hallwil Unter der Seetalstrasse entsteht ein Kleintierdurchlass: 360 Tonnen Beton für die Füchse Zwischen Seon und Hallwil wird eine Bachdole unter der Seetalstrasse umgebaut, damit Kleintiere in Zukunft die Strasse und die Bahnlinie problemlos queren können.

Florian Wicki 24.09.2021, 05.00 Uhr

Die Eindohlung des Retterswilerbachs zwischen Seon und Hallwil soll umgebaut werden. Florian Wicki

Heute in einer Woche, am Freitagabend, 1. Oktober, wird die Seetalstrasse zwischen Seon und Hallwil gesperrt, bis am Montagmorgen um 5 Uhr. Samstag und Sonntag wird auch die parallel verlaufende Bahnlinie unterbrochen sein.

Und das alles für die Tier- und Wasserwelt, wie der Kanton mitteilte: Im Rahmen der Bauarbeiten werde die Eindolung des Retterswilerbachs unmittelbar am Siedlungsrand von Seon zu einem Kleintierdurchlass ausgebaut. Der Bach quert das Trassee der SBB und die Kantonsstrasse, neu sollen Kleintiere bis zur Grösse eines Fuchses oder eines Dachses beides sicher unterqueren können.

Zwischen Seon und Lenzburg gibt es bereits einen solchen Durchlass – die Arbeiten sollen ähnlich ablaufen. zvg

Acht Lastwagen liefern die 45 Tonnen schweren Teile

Der Kanton erklärt in seiner Mitteilung, in der Nacht auf Samstag würden die notwendigen Aushub- und Vorarbeiten ausgeführt. Bereits in den Tagen davor wird zum Beispiel der Retterswilerbach abgefischt und umgeleitet.

Mathias Blaser, Projektleiter in der Abteilung Tiefbau des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt erklärt, sowohl vom Trassee als auch von der Seetalstrasse würde Freitagnacht ein Stück von zehn bis 15 Metern Länge und etwa 3,5 Meter Tiefe entfernt, wo schliesslich der Durchlass hinkommen soll. Am Samstag würden acht im Kanton Obwalden vorfabrizierte Betonelemente mit einem Gewicht von je 45 Tonnen auf acht einzelnen Tiefladern aus dem Kanton Obwalden angeliefert.

Acht dieser 45 Tonnen schweren Betonelemente wurden in Obwalden vorgefertigt und kommen am Samstag ins Seetal. zvg

Und zwar von der Firma Fanger AG in Sachseln, ein Subunternehmer des Bauunternehmens Vanoli, das mit der Sanierung der ganzen Strasse beauftragt ist. Gleichzeitig soll auch ein Pneukran mit genug Gegengewicht auffahren, damit die rechteckigen Elemente an ihren Platz manövriert werden können. Dort werden sie auf eine Splittplanie gelegt, mit Zugstangen fixiert und abgedichtet, bevor am Sonntag die Gruben aufgefüllt sowie die Gleis- und Strassenbauarbeiten ausgeführt werden können.

Montag muss die Strasse wieder befahrbar sein

Das ist eine enorme Büez für die kurze Zeit: Laut Blaser habe man nur ein Wochenende Zeit, und am Montag müssten die Arbeiten zwingend abgeschlossen sein. Dann nämlich soll die Seetalstrasse wieder einspurig mit einer provisorischen Lichtsignalanlage befahren werden, und auch der Retterswilerbach soll bereits durch den neuen Durchlass fliessen, wenn die Strasse und die Bahnlinie freigegeben werden.

Vom 1. bis am 4. Oktober ist die Strasse zwischen Seon und Hallwil gesperrt. Florian Wicki

An diesem Wochenende werden zwei Umleitungen signalisiert: Die Fahrtrichtung Süden (von Hallwil nach Seon) wird via Egliswil und Seengen umgeleitet, die Fahrtrichtung Norden (von Seon nach Hallwil) wird ab dem Kreisel Hallwil nach Dürrenäsch und Teufenthal umgeleitet. Die Gemeinde Egliswil etwa warnt auf ihrer Website bereits, in dieser Zeit sei im Dorf mit Mehrverkehr zu rechnen.