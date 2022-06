Seon Haie in allen Grössen und Rochen: Seener Jugendfestumzug zeigte die Vielfalt der Unterwasserwelt In der Gemeinde wurde am Wochenende das Jugend- und Dorffest gefeiert. Besonders der Festumzug konnte die Anwesenden begeistern. Anja Suter 26.06.2022, 18.42 Uhr

Am Seoner Jugendfest waren auch kleine Haie unterwegs. Anja Suter

Normalerweise ist die Seetalstrasse im Dorf dicht befahren. Sie ist die Verbindung zwischen dem Seetal Lenzburg und Schafisheim. Am Samstagmorgen war die Strasse jedoch gesperrt, Verkehrsteilnehmende umfuhren das Dorf, dafür waren bereits kurz nach 9 Uhr zahlreiche Gäste auf der Strasse und im Dorf versammelt. Grund: der bevorstehende Umzug für das Jugend- und Dorffest in der Gemeinde.

Die Begeisterung der anwesenden Familien, Freundinnen und Seoner war dann auch entsprechend gross, als der Umzug startete. Musikalisch angeführt wurde der Umzug von der Musikgesellschaft Seon und den Tambouren. Danach präsentierten die Umzugsteilnehmenden verschiedene Variationen des Mottos «Unterwasserwelten».

Die Spielgruppenkinder stellen etwa eine kunterbunte Mischung aus farbenprächtigen Fischen dar. Schaurig schön waren die Schülerinnen und Schüler der 1. Sek a unterwegs. In schwarzen Kleidern mit auf­gemalten Skeletten und geschminkten Gesichtern waren sie als Unterwasserskelette unterwegs. Und auch kleine Haie in Begleitung von ausgewachsenen Exemplaren waren am Festumzug zu finden.

Impressionen des Jugend- und Dorffestes in Seon 2022. Anja Suter / Aargauer Zeitung

Ein grosser Hai aus Pappe, der von einigen Oberstufenschülern getragen wurde, war auch am Umzug zugegen. Auch wenn er ab und an kurz stoppen musste, damit sich die Schülerinnen und Schüler beim Tragen des grossen Tieres abwechseln konnten. «Es ist unglaublich schön zu sehen, wie kreativ die Kinder in diesem Jahr waren», sagte eine Anwesende. Und auch viele andere waren sich mit ihr einig. Es wurde geklatscht, man freute sich ab dem schönen Umzug und dem passenden Wetter.

Mit dem Umzug am Samstagmorgen war das Fest noch nicht beendet, es fing erst an. Um 11 Uhr wurden die Beizli wiedereröffnet und boten den Gästen Spaghetti, frische Crêpes, Pommes frites und reichlich Getränke. Am Sonntag wurde ausserdem um die Auszeichnung der «schnellschten Seenerin» und des «schnellschten Seeners» gekämpft.