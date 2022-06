Gmeind stimmt für neues Feuerwehrmagazin und neues Fussballfeld

Seon Trotz Kritik: Gmeind stimmt für neues Feuerwehrmagazin und ein neues Fussballfeld Der Entscheid über die beiden Neubauprojekte führte an der Gemeindeversammlung zu kritischen Voten und einiger Unruhe. Markus Christen 19.06.2022, 14.54 Uhr

157 von 3178 Stimmbürgerinnen waren an der Sommer-Gmeind. Markus Christen

Das Geschäft war grundsätzlich unbestritten. Bei den Rahmenbedingungen dagegen gingen die Meinungen auseinander. An der Gemeindeversammlung in Seon sorgte der Entscheid über den Neubau eines Feuerwehrmagazins im Gebiet Spittelmatt sowie eines zusätzlichen Spielfeldes für den FC Seon am Freitagabend für Kritik und unruhige Stimmung im Saal.

Da der Gemeinderat das Potenzial von Synergienutzung durch die Verknüpfung der beiden Bauprojekte erkannte, stellte er der Gemeinde den Antrag zur Genehmigung eines Projektierungskredits über 735’000 Franken. Der Kreditanteil über 173’000 Franken sollte dabei für die Durchführung eines Architekturwettbewerbs verwendet werden. Hier nun setzte die Kritik verschiedener Votanten ein. Einer von ihnen monierte etwa eine Verletzung des Grundsatzes der Einheit der Materie durch die Projektverknüpfung. Ebenfalls missfiel ihm, dass der Gemeinderat über die Bebauung von Land der Ortsbürgergemeinde abstimmen liess, bevor mit den Ortsbürgern Verkaufs- respektive Übergabegespräche geführt worden sind. Ein weiterer Votant verlangte die Streichung des Architekturwettbewerbs zu Gunsten des Einholens von Projektofferten. «Ein Wettbewerb führt zu teuren Lösungen», stellte er in Aussicht.

Aus der Kritik am Antrag des Gemeinderats resultierten schliesslich ein Rückweisungsantrag sowie ein Änderungsantrag, über die unter zunehmender Unruhe aufgrund von zunehmender Komplexität des Geschäfts in der Mehrzweckhalle von Seon abgestimmt wurde. Ersteren lehnten die 157 anwesenden von insgesamt 3178 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit 60 Ja- zu 82 Nein-Stimmen ab. Den Änderungsantrag dagegen hiessen sie gut und der Projektierungskredit wurde unter Streichung des Wettbewerbs vor Ort auf 562’000 Franken gekürzt. Geht es mit dem Bau des Feuerwehrmagazins nun wie gewünscht weiter, kann es im zweiten Quartal 2025 bezogen werden.

Konsequenzen nach schlechten Erfahrungen

Schlechte Erfahrungen hat der Gemeinderat in der Vergangenheit mit dem Verkauf von gemeindeeigenen Landparzellen gemacht. Sowohl ein Bauprojekt an der Ringstrasse als auch eines an der Seetalstrasse kamen nach erfolgtem Verkauf nicht zu Stande. Aus diesem Grund stimmte die Gmeind am Freitagabend vorerst über einen sogenannten Reservationsvertrag ab. Dieser ermächtigt den Gemeinderat grundsätzlich zum Verkauf der Landparzelle, auf der sich gegenwärtig noch der ausrangierte Kindergarten Unterdorf befindet.

Der Käufer für das Landstück ist mit der Boschetti Immobilien GmbH bereits gefunden. Allerdings hat das ortsansässige Unternehmen, das bereits im Besitz von arrondieren Parzellen ist, bestimmte Auflagen zu erfüllen. So muss ein rechtskräftig bewilligtes Bauprojekt für ein Mehrfamilienhaus vorliegen und das Baugesuch innert drei Jahren seit Unterzeichnung der Reservationsvereinbarung eingereicht werden. Ausserdem müssen die Abbruch- und Entsorgungskosten für das Kindergartengebäude übernommen werden.

«Der Verkauf des Landes soll für ein qualitätsvolles Verdichten mit Wohnmöglichkeiten im Dorfkern sorgen. So wie es die Zentrumsentwicklung der Gemeinde vorsieht», erläuterte Gemeinderätin Christine Iten an der Gemeindeversammlung. Unumstritten war auch dieser Abschluss eines Reservationsvertrages nicht. Die Stimmbürger genehmigten ihn aber schliesslich mit 77 Ja- zu 53 Nein-Stimmen.

Vorbehaltlose Zustimmung erreichte die Genehmigung des Rechenschaftsberichts und der Jahresrechnung 2021, die mit einem Ertragsüberschuss von rund 340’000 Franken schliesst. Unkontrovers gingen auch die Genehmigungen der Kreditabrechnungen für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kultur sowie für den Neubau Doppelkindergarten Schönbühl über die Bühne. Wenige ablehnende Gegenstimmen erfuhr die Frage nach der Genehmigung der Kreditabrechnung für die Sanierung des Hallenbads. Dies hing wohl mit dem hängigen Rechtsstreit über offene Rechnungen zusammen, den die Gemeinde mit Unternehmer und Vizeammann Otto Walti führt. Dieser Streit wird, wie Gemeinderat Markus Rihner ausführte, vor dem Bezirksgericht entschieden werden.