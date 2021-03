Seon Geheimnisvolle Löcher: Biber gestalten den Aabach um – und untergraben Weg Im «Schlatt» in Seon ist ein Weg nicht passierbar, weil Biberhöhlen eingebrochen sind. Jetzt werden für die Tiere Betonröhren eingesetzt. Anja Suter 08.03.2021, 19.00 Uhr

Eine Absperrung mit Schild weist Spaziergänger im «Schlatt» auf die Löcher im Weg hin. Anja Suter / Aargauer Zeitung

Normalerweise ist der Biber eher als natürlicher Holzfäller bekannt. Einige Bäume knabbert er nur an, in anderen sind grosse Kerben zu finden. Und manchmal, da fällt der Biber die Bäume ganz, sodass sie oft quer im Bach liegen und einen natürlichen Staudamm bilden.

All das treffen Spaziergänger am Aabach regelmässig an. Der Biber fühlt sich im «Schlatt» in Seon sichtlich wohl. Doch seit kurzem bringt er nicht nur Bäume zu Fall, er sorgt auch für Löcher im Weg neben dem Aabach. «Achtung Strassenschäden (Löcher) durch den Biber», heisst es auf der Tafel an der Absperrung. Wer weiter geht, der sieht, was der Biber da verursacht hat. Doch wie konnte das passieren?

«Die Löcher im Weg entstehen durch die Biberhöhlen»,

erklärt Erwin Osterwalder, Fachspezialist der Abteilung Wald, Jagd und Fischerei des Kanton Aargau. «Um diese zu bauen, graben die Biber direkt beim jeweiligen Gewässer. Der Eingang der Biberhöhle ist grundsätzlich unter Wasser, da dies mehr Sicherheit für die Tiere bedeutet.» Beim vorliegenden Fall am Aabach ist demnach wohl genau dies geschehen. Mit einem Problem. «Weil die Tiere schräg nach oben graben, kann es sein, dass es zu Löchern im Weg kommt», so Osterwalder.



Biber laufen nicht gerne weit

Für das Problem gebe es meh­rere Lösungen. «Eine wäre es, dass man die Wege nicht mehr so nahe ans Gewässer legt.» Die Biber hätten nämlich keinen besonders grossen Aktionsradius. «Die meisten Aktivitäten der Tiere finden rund 10 bis 20 Meter vom Gewässer entfernt statt. Biber laufen nämlich nicht gerne, wenn sie können, vermeiden sie es», sagt der Fachspezialist. Wenn Wege nicht komplett verlegt werden können, gäbe es die Möglichkeit, mit einer kleinen baulichen Massnahme einzugreifen:

«Eine weitere Lösung wäre, dass man Gitter ins Ufer verlegt. So würde man die Biber vom Graben abhalten»

Diese Variante sei jedoch sehr zeitaufwendig und kostenintensiv. «Man könnte die Gitter nicht auf der ganzen Länge des Gewässers einbauen, da die Tiere einen alternativen Ort zum Graben brauchen», sagt Osterwalder. Die Biberhöhlen sind für die Tiere derweil sehr wichtig: «Der Biber verbringt seinen Tag normalerweise in der Wohnhöhle und zieht dort auch seine Jungen auf. Die Tiere sind nacht- und dämmerungsaktiv», sagt Osterwalder.



Vom Biber verursacht: Grosse Löcher auf dem Weg direkt neben dem Aabach. Anja Suter / Aargauer Zeitung

Für die Natur am Aabach sind Biber nützlich

Nach einer Bestandsschätzung des Kantons leben rund 350 Biber im Aargau (Stand 2018). Zwischen dem Hallwilersee und Seon habe es wahrscheinlich zwei Biberreviere, so der Fachspezialist. Biber leben in ihren Gebieten alleine, als Paar oder als ganze Familie. Biberjunge bleiben jeweils bis Anfang des dritten Lebensjahrs bei den Eltern, danach ziehen sie aus. Obwohl sie regelmässig Bäume zu Fall bringen, sind Biber für den Aabach von Nutzen.

«Grundsätzlich sind Biber für die Natur immer gut»,

sagt Erwin Osterwalder, «sie sorgen dafür, dass es eine Dynamik gibt. Veränderungen in der Natur sind von Vorteil. Wenn sie zum Beispiel einen grossen Baum fällen, ändern sich die Lichtverhältnisse und kleinere Pflanzen haben so die Möglichkeit, zu wachsen.» Im Notfall sei es möglich, dass Dämme entfernt werden, das werde jedoch nur selten gemacht. «Und bis jetzt musste aufgrund von Konflikten auch noch kein Biber erlegt werden.»

Lange werden die Löcher nicht mehr im Boden bleiben. Bei der Gemeinde Seon suchte man nach Abklärungen mit dem Kanton eine Lösung für Mensch und Biber. «Es werden Betonrohre in die Löcher verlegt, danach werden sie wieder zugemacht», sagt Michael Würgler, Leiter Werkdienst Seon.