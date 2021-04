Seit Anfang Jahr steht Hanf nicht mehr unter dem landwirtschaftlichen Saatgutsrecht, nicht betäubendes CBD-Hanf darf unreguliert angebaut werden. Den vielen Baugesuchen nach zu urteilen, die seitdem in der Region aufgelegen sind, entsteht nun gefühlt eine Indoor-Hanfanlage nach der anderen: Ende Januar wurde das Vorhaben bekannt, in einer ehemaligen Werkhalle auf dem Huggler-Areal in Suhr Hanf anzubauen. Dies als Zwischennutzung, bis auf dem Areal eine grosse Wohnüberbauung entsteht. Damals lag auch ein Gesuch auf für eine neue Hanf-Produktionsanlage an der Industriestrasse 23 in Oberentfelden. Über 400 Quadratmeter Lagerraumfläche im Untergeschoss soll dafür umgenutzt werden. Nur 200 Meter davon entfernt, an der Ausserfeldstrasse 14, wird nun eine bestehende Hanfanlage erweitert: Aktuell liegt ein Gesuch auf der Firma Speropharm, die, wie sie schreibt, «spezialisiert ist auf Forschung, Gewinnung und Produktion von Cannabinoiden und cannabinoidhaltigen Produkten in pharmazeutischer Qualität». Seit drei Jahren betreibt die Firma Grosshandel mit CBD-Hanf aus Oberentfelder Zucht. Die Investitionssumme für die Umstrukturierung der bisherigen Räume ist nicht so hoch wie in Seon, aber doch beachtlich: 2 bis 2,5 Millionen Franken werden als Kosten angegeben. Vor allem der Produktionsbereich der CBD-Öle wird neu aufgeteilt und es wird ein neuer Lüftungsschacht errichtet. (dvi)