Seon Einer der gefährlichen Bahnübergänge wird bald mit einer Barriere entschärft Die Gemeinde hat mehrere Bahnübergänge, die nicht durch Barrieren gesichert werden. Vor allem bei jenen an der Aarauerstrasse und Talstrasse kommt es regelmässig zu Kollisionen mit dem «Seetaler». Anja Suter 1 Kommentar 30.05.2022, 05.00 Uhr

Ab Abzweiger zur Aarauerstrasse wird eine Barriere installiert. Anja Suter

Das Rotlicht übersehen, die Warnsignale überhört und schon ist die Kollision mit dem «Seetaler» eine Tatsache. Immer wieder kommt es in Seon an den Bahnübergängen bei der Aarauerstrasse oder bei jenem beim Altersheim an der Talstrasse zu Unfällen zwischen Verkehrsteilnehmenden und der Seetalbahn. Die beiden Bahnübergänge zählen zu den acht gefährlichsten im Aargau.

Anfang des Jahres gab es beim Abzweiger Aarauerstrasse einen Zusammenstoss zwischen «Seetaler» und einem Auto. Kapo AG

Beim Übergang an der Aarauerstrasse kam es Anfang Jahr zu einer Kollision. Ein Autofahrer wollte Richtung Schafisheim fahren, übersah das Signal und wurde vom «Seetaler» erfasst. Er wurde leicht verletzt, sowohl an seinem Fahrzeug als auch am Zug entstand Sachschaden. Beim Abbieger Talstrasse zum Altersheim kam es 2018 zu einem grösseren Unfall, als eine Neulenkerin Richtung Altersheim abbiegen wollte und den – zum Glück noch langsam fahrenden – «Seetaler» übersah. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Zukünftig sollen aber Verkehrsteilnehmende, die von Schafisheim in die Seetalstrasse einbiegen, nicht mehr über den Bahnübergang fahren können, wenn der Zug naht. Hier soll eine sogenannte Viertel-Bahnschranke installiert werden, bestätigt Mathias Blaser, Projektleiter Kanton Aargau. Beim Abzweiger zur Aaraustrasse laufen derzeit die Bauarbeiten für die Haltestelle Seon Nord, welche im Dezember dieses Jahres in Betrieb genommen werden soll. Der Entscheid zur Installation der Bahnschranke sei aufgrund einer sicherheitsorientierten Prüfung gefällt worden, die im Rahmen eines Planungsgenehmigungsverfahren vorgenommen wurde, erklärt Blaser.

Keine Barriere für die Talstrasse geplant

Die Kosten für das Kantonsprojekt heute schon zu beziffern, sei schwierig, «da diverse Arbeitsgattungen und Lieferanten notwendig sind, um eine Schranke abschliessend in Betrieb nehmen zu können», sagt Blaser. Die Arbeiten würden zudem in Abhängigkeit mit Arbeiten und Anpassungen an den Sicherheitseinrichtungen im Stellwerk aufgrund des Bahnhofes und des Fussgängerstreifens beim Restaurant Frohsinn stehen. Beim Bahnübergang an der Talstrasse ist derzeit keine weitere Schutzmassnahme geplant, sagt Blaser: «Der Bahnübergang Talstrasse gilt im Rahmen der Seetalbahnsanierung grundsätzlich als saniert.» Sanierungsvorhaben bei diesem Bahnübergang seien ihm als Projektleiter von «Seon Nord» nicht bekannt. Die technische Ausrüstung des Überganges sei im Regelunterhaltszyklus der Abteilung Tiefbau.

2018 wollte eine Neulenkerin in die Talstrasse einbiegen und übersah den Zug, der Richtung Lenzburg fuhr. zvg

Bei der Gemeinde Seon freut man sich über die geplante Barriere bei der Aarauerstrasse. «Der Gemeinderat ist über jede zusätzliche Massnahme froh, die der Verkehrssicherheit mit dem Bahnverkehr dient», sagt Ammann Hans Peter Dössegger. Alle Bahnübergänge seien mittlerweile mit einer Signalanlage ausgerüstet, was zu einer wesentlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit mit dem Bahnverkehr geführt habe. An der Talstrasse habe es noch zwei Bahnübergänge, die nicht durch eine Schranke gesichert seien. «Wir hoffen, dass der Strassenausbau beim Übergang Altersheim zu einer Verbesserung beitragen wird.»

1 Kommentar Silke Amrein vor etwa 2 Stunden Warum erst jetzt diese Schranke? Natürlich, wer achtsam fährt bräuchte sie gar nicht. Aber Menschen sind nun mal nicht fehlerfrei, und seit so vielen Jahren krachte es dort immer wieder. Gut, wird nun endlich etwas unternommen. Alle Kommentare anzeigen