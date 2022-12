Seon Die Seetal-Apotheke zieht um – Coop soll Interesse am alten Standort bekundet haben Im kommenden Frühling sollen die Bauarbeiten für die Seetal-Apotheke neben der Post beginnen – das Geschäft zieht damit nur zwei Häuser weiter. Der alte Standort wird an einen Investor verkauft. Anja Suter Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Die Seetal-Apotheke in Seon. Im Herbst 2024 soll sie an den neuen Standort ziehen. Bild: Anja Suter

«Was lange währt, wird endlich gut» – dieses Sprichwort könnte für ein Baugesuch gelten, das bis am 19. Dezember bei der Bauverwaltung in Seon aufliegt. «Neubau Apotheke und Wohnungen» heisst es auf der Baugesuchsmappe. Entstehen soll das Gebäude neben der Post an der Seetalstrasse. Kostenpunkt: 9,02 Millionen Franken (ohne Land). Die Geschichte hinter dem Baugesuch ist lange und füllt beim Apotheker Palestrino Coppola mehrere Ordner. «Von der ersten Anfrage an den Gemeinderat bis zur Einreichung des Baugesuches sind 21 Jahre vergangen», sagt er.

Doch von vorne: Coppola führt seit Jahrzehnten die Seetal-Apotheke an der Seetalstrasse 41 in Seon. Für dieses Geschäft habe er in der Vergangenheit Vergrösserungspläne gehabt, erklärt der Apotheker. Er verwarf sie aber wieder, da die Erschliessung schwierig gewesen wäre. Coppola fasste also das Grundstück ins Auge, das neben der Post liegt. «Es ging aber lange, alle öffentlichen Interessen zu erfüllen, die sich etwa um die Strasse und den Verkehr drehten», sagt er. So sei auch die Bushaltestelle Post verschoben worden. Nach vielen Abklärungen und verworfenen Plänen, 2010 lag bereits ein Baugesuch für ein Projekt auf, welches von Coppola verworfen wurde, steht nun mit einem neuen Baugesuch ein fertiges Projekt für die neue Apotheke. Diese soll den neusten Standards entsprechen.

Im Herbst 2024 möchte das Team in die neue Apotheke ziehen

«Ich plane eine der modernsten Apotheken in der Schweiz», sagt Coppola. So möchte er einen Lagerroboter in den Räumlichkeiten installieren lassen. «Und wir haben eine grössere Ladenfläche und können unser Sortiment vergrössern.» Auch am neuen Standort soll es Räumlichkeiten für Gesundheitschecks geben, mit mehr Platz und noch mehr Privatsphäre. In den Obergeschossen eins bis drei sollen zudem 22 Wohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern gebaut werden. «Wir hoffen, dass wir im kommenden Frühling mit dem Bau anfangen können», sagt der Apotheker. Der Umzug in die neue Seetal-Apotheke ist für Herbst 2024 vorgesehen.

Zwischen Post und dem Restaurant Bänziger soll ab Herbst 2024 die neue Seetal-Apotheke stehen. Bild: Anja Suter

Damit wird der Platz am alten Standort frei. «Ich werde die alte Apotheke an einen Investor verkaufen», sagt Coppola. Dieser plane, auf dem Grundstück Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten zu bauen. «Coop hat bereits Interesse daran bekundet», sagt Coppola. Das erstaunt, gibt es doch bereits einen grossen Coop in Seon; an der Ladenstrasse vis-à-vis dem Migros. Plant Coop einen neuen Standort? Ein Sprecher des Unternehmens sagt hierzu: «Coop prüft ihr Verkaufsstellennetz in regelmässigen Abständen. Wir bitten um Verständnis, dass wir in Bezug auf den Standort Seon zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilen können.»

Der Seoner Gemeinderat ist vom Projekt überzeugt

Bei der Gemeinde ist man froh, dass es in Sachen Apotheke nun vorwärtsgeht. «Wir machen ein Kreuz an die Decke, wenn das Projekt nach so vielen Jahren umgesetzt werden kann», sagt Ammann Hans Peter Dössegger. «Und wir sind von dem vorliegenden Projekt überzeugt», fügt er an. Die jahrelange Verzögerung bringe auch Vorteile mit sich. «Mit der Planung der Seetalstrasse konnten Baulinien festgelegt werden, die dem Projekt heute zugutekommen.» Auch der Gemeinderat habe davon gehört, dass Coop Interesse an der Ladenfläche im Neubau anstelle der alten Apotheke habe.

Der Ammann informiert zudem, dass noch eine weitere Lücke an der Seetalstrasse geschlossen werden soll – zwischen Post und Kreisel. «Wir sind dort im Gespräch mit den Investoren. Auf den Bauplätzen sind sowohl neue Wohnungen als auch Gewerberäumlichkeiten geplant», sagt Dössegger.

