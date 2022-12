Bernadette Zemp erzählt die Geschichte der "Fädlikinder"

Seon Die Geschichte der «Fädlikinder»: Sie arbeiteten in der Fabrik, um das Überleben der Familie zu sichern Bernadette Zemp aus Seon hat sich in ihrem neuen Buch mit den «Fädlikindern» beschäftigt. Kinderarbeit war während der Industrialisierung im Aargau weit verbreitet und geschah auch in Seon. Anja Suter Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit ihrem Buch möchte Bernadette Zemp den «Fädlikindern» eine Stimme geben. Bild: zvg

Die Geschichte der «Fädlikinder» ist keine, die leicht zu verdauen ist. Aber eine, die zu der Schweizer Industrialisierung dazugehört und erzählt werden muss. Sie handelt von Kindern, die in jungen Jahren in Fabriken arbeiteten, um der eigenen Familie das Überleben zu sichern. So waren sie etwa in den Spinnereien dafür zuständig, gerissene Fäden wieder bei der Maschine einzufädeln. Dafür verloren sie ein Stück ihrer Kindheit und manchmal auch ihre Gesundheit. Über dieses Kapitel der Schweizer Geschichte stolperte auch Bernadette Zemp. Die Besitzerin des Mühleramas in Seon schrieb bereits ein Buch über die 700-jährige Mühle am Aabach, die sie 2013 mit ihrem Mann kaufte.

Bernadette Zemp ist die Autorin von «Fädlikinder». Bild: Chris Iseli

Und dieses Buch, sollte sie auch zu ihrem nächsten bringen, erzählt sie. «Ich habe mein Buch einer Kundin persönlich vorbeigebracht und sie lud mich zum Kaffee ein. Also sassen wir da und sprachen über die verschiedensten Themen, bis sie mich auf die Geschichte der ‹Fädlikinder› aufmerksam machte.» Sie habe keine Ahnung gehabt, um was es bei diesem Thema geht, sagt Zemp. Kaum zu Hause setzte sie sich an den Computer, suchte – und fand wenig. «Ich stiess aber über eine Maturarbeit über Anneli aus dem Tösstal.» Die Maturandin hatte zum Buch der Schriftstellerin Olga Meyer über das Mädchen Anneli, das bereits in jungen Jahren arbeiten musste, Schabzeichnungen angefertigt. Für Zemp kam mit diesem Fund eines zum anderen. «Ich wusste, ich möchte jetzt alles über die ‹Fädlikinder› wissen.»

Auch am Aabach mussten Kinder in der Spinnerei arbeiten

Die Seonerin recherchierte und wühlte sich durch verschiedene Bücher und Gemeindechroniken. Auf einmal fand sie viel und erfuhr auch, dass es in Seon «Fädlikinder» gab – ganz in ihrer Nähe. «Vis-à-vis von unserer Mühle gab es eine Baumwollspinnerei, die ‹Pfiffni›, und auch dort wurden Kinder beschäftigt.»

Rund ein Dutzend waren es um das Jahr 1840, schreibt Zemp in ihrem Buch und zeigt auf, wie ihr Arbeitsalltag aussah. Sie standen bei Sonnenaufgang auf, assen Frühstück und arbeiteten dann einige Stunden in der Fabrik. Danach ging es für 2,5 Stunden in die Schule, nach dem Mittagessen folgte nochmals ein Schulblock von 2,5 Stunden. Anschliessend ging es zurück in die Fabrik, gearbeitet wurde bis Sonnenuntergang. Bei einigen «Fädlikindern» fiel der Schulbesuch ganz weg, die Eltern konnten es sich schlicht nicht leisten, dass ihre Kinder nicht arbeiteten. Sie nahmen dafür sogar Bussen in Kauf.

Die Recherche machte die Autorin sprachlos

Bei der Frage, wie sie Recherchieren und Schreiben so eines bedrückenden Themas ausgehalten hat, zögert die Autorin lange. «Es hat mich wiederholt sprachlos gemacht», sagt sie dann. Sie wolle und dürfe die Situation aber nicht beurteilen oder verurteilen. «Das war damals eine ganz andere Zeit. Da kann ich heute nicht mit dem Finger darauf zeigen. Die Familien sahen in ihrer Situation keinen anderen Ausweg, als ihre Kinder in die Spinnereien zu schicken.» Klar sei, dass die Kinder am Erfolg der Industrialisierung in der Schweiz beteiligt gewesen seien.

In ihrem Buch habe sie probiert, «über der Sache zu stehen», sagt Zemp. «Das Wichtigste für mich ist, dass ich diesen Kindern nachträglich eine Stimme geben kann.» Ihr Buch kann seit dem 1. Dezember über die Website des Mühleramas oder bei Schweizer Buchhandlungen bestellt werden. Erste Rückmeldungen habe sie bereits erhalten. «Sie waren durchs Band positiv», sagt Zemp. Viele Leute seien zudem auf sie zugekommen, weil sie die Geschichte der «Fädlikinder» noch nicht gekannt haben. Dass sie ihnen das Thema näherbringen könne, freue sie besonders, sagt Bernadette Zemp.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen