Ein Teufenthaler entdeckt die Geschichte eines Seoner Findlings

Der Sucher der Findlinge: «Für mich ist es ein Hobby, der Sache nachzugehen» Andreas Friedli aus Teufenthal hat es sich zur Aufgabe gemacht, Findlinge zu entdecken und ihre Geschichte zu erfahren. Ein Exemplar, welches vom Reussgletscher nach Seon transportiert wurde, ist im Seoner Wald gelandet.

Der pensionierte Lehrer Andreas Friedli interessiert sich für die Geschichte hinter den Findlingen. Mathias Förster

Der Weg durch den Seoner Ellenberg ist kein einfacher. Wer hier bergauf läuft, kann aus der Puste kommen. Andreas Friedli ist diesen Weg schon viele Male gegangen. Er weiss genau, wohin er will, auch dann noch, wenn er die Waldstrasse verlässt und auf Trampelpfaden durch den Wald geht. Das Ziel ist schneller gefunden als gedacht: Der gesuchte Stein liegt mitten im Wald, gerade ist er schneebedeckt und verziert mit Eiszapfen, die nun bei den wärmeren Temperaturen schmelzen. «Der Findling liegt schon seit über 10'000 Jahren hier», sagt Friedli. Da er nicht an einem Weg liege und von der Natur gut getarnt wurde, sei er in den vergangenen Jahrzehnten wahrscheinlich nicht vielen Waldbesuchenden aufgefallen.

Der Stein erweckte aber das Interesse des pensionierten Lehrers, als er den grossen Gesteinsbrocken auf einer Landkarte von 2007 entdeckte. Friedli war damals auf der Suche nach Besonderheiten in der Gegend. «In einer neueren Ausgabe der Landeskarte war er dann schon nicht mehr verzeichnet», erzählt er. Der 69-Jährige entschloss sich, auf die Suche nach dem Findling zu gehen. «Das war aber nicht ganz so einfach, da er auf der Karte überraschenderweise ungenau eingezeichnet war.»

Reussgletscher brachte den Stein ins Seetal

Friedli gab nicht auf, bis er den Gesteinsbrocken fand – und er staunte. Über die schiere Grösse des Steines aus Kieselkalk und über das, was die Natur mit ihm gemacht hatte. «Er war mit Humus und Moos bedeckt und auf ihm lagen mehrere umgestürzte junge Bäume.» Beim Gang um den grossen Gesteinsbrocken fand der 69-Jährige zudem eine Bronzetafel, auf der stand, dass der erratische Block seit 1937 durch eine Stiftung geschützt ist und ursprünglich aus dem Vierwaldstättersee-Gebiet stammt. «Er wurde von Reussgletscher transportiert und hier abgeladen.»

Der Findling wurde bereits im Jahr 1937 durch eine Stiftung unter Schutz gestellt. Mathias Förster

Auch nach seinem Fund liess der Seoner Findling den Teufenthaler nicht los. Er besuchte ihn immer wieder mal. «Gleichzeitig wuchs mein Interesse an besonderen Steinen und ihren Hintergründen», erzählt er. 2021 beschloss er um Ostern herum, den Stein aus seinem Kleid zu befreien. «Die Reinigung eines Findlings ist eigentlich ein Sakrileg», so der 69-Jährige. Dies, weil etwa die Flechten darauf biologisch wertvoll sein können. Deshalb habe er Teile des Felsens so belassen, wie sie waren. Zwei Drittel der Oberfläche des Steins legte er ausgerüstet mit Säge, Schaufel und Besen drei Tage lang frei, um die Struktur sichtbar zu machen. «Dabei wurde mein Gleichgewichtssinn gefordert, mehrmals wäre ich fast zusammen mit dem lockeren Material abgestürzt.»

Findlinge galten auch als Ahnensteine

Er mass den freigelegten Stein auch aus: «Der sichtbare Fels ist zwischen einem und zwei Meter hoch, zwölf Meter lang und eben so breit.» Friedli beschäftigt sich zudem mit der Landschaftsmythologie. Dieses Wissensgebiet befasst sich vor allem mit der Beziehung von Mensch und Natur. Der grosse Stein ist in regionalen Sagen nicht zu finden. Belegt ist aber, dass unweit vom Stein eine jungsteinzeitliche Siedlungsstelle war. Der pensionierte Lehrer vermutet, dass der Stein dort eine Rolle spielte: «Solch grosse Findlinge wurden häufig als Ahnensteine verehrt. Oder auch als Kindlisteine. Frauen besuchten sie und damit auch den Seelenort ihrer Ahnen, in der Hoffnung, dass sie schwanger werden.»

Der Stein ist ungefähr zwölf Meter breit und eben so lang. Mathias Förster

Friedli kontaktierte ausserdem auch die Aargauische Naturforschende Gesellschaft, die Stiftung, die den Seoner Findling geschützt hatte. Zusammen mit einem Mitglied der Stiftung besuchte er den Stein. Zudem recherchierten sie, bis sie den Dienstbarkeitsvertrag fanden, der den Stein schützt. «Die Hauptpunkte lauten, dass der Stein weder angegriffen noch beseitigt werden darf. Und mit einer Inschrift als Naturdenkmal gekennzeichnet werden muss.»

Friedlis Arbeit am Seoner Findling ist abgeschlossen. «Aber ich werde ihn sicher immer wieder besuchen und betreuen», sagt er. Zudem befasst er sich auch immer wieder mit anderen teils verlorenen Steinen. «Ich war beispielsweise in Biel unterwegs und suchte einen Findling, der als verloren galt. Auf meiner Wanderung fand ich dann tatsächlich einen passenden Stein.» Seinen Fund dokumentierte er und liess das Material einer Fachperson zukommen, «dieser bestätigte, dass es sehr wahrscheinlich der verlorene Steinbrocken ist». Momentan sei er immer wieder mal am Reinacher Sonnenberg unterwegs und suche dort einen anderen Findling. «Für mich ist es ein Hobby, der Sache nachzugehen», sagt er. Und es freue ihn auch, wenn andere Personen die Findlinge besuchen: «Wichtig ist nur, dass man es mit Respekt und Vorsicht tut.»

