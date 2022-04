Seon: Marcel Hablützel ist seit 30 Jahren der Förster

Seon Der Seoner Förster feiert sein 30-Jahr-Jubiläum: Nach «Lothar» konnte er vom Wald bis in die Aarauer Telli sehen 1992 wurde Marcel Hablützel Förster in Seon. Inzwischen gehören zur Forstbetriebsgemeinschaft vier Gemeinden. Hablützel spricht über die richtige Pflege des Waldes und was er schon alles darin gefunden hat. Anja Suter Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Marcel Hablützel neben einer Birke, die nach 1999 gewachsen ist. Alex Spichale

Es war einer der letzten Tage des Jahres 1999, als der Förster Marcel Hablützel in einem Waldteil der Forstbetriebsgemeinschaft Seon stand. Wenige Stunden zuvor hatte das Orkantief Lothar über die Schweiz gefegt. Er habe seinen Blick schweifen gelassen und überprüft, wie gross die Schäden waren, erzählt der Förster. «Ich konnte von hier aus die Telli-Staumauern sehen. Da wusste ich, dass es wirklich schlimm ist.»

Seither sind 22 Jahre vergangen. Wo Ende Dezember 1999 viel brach lag, stehen heute wieder zahlreiche Bäume. Hablützel zeigt die Birken, welche sich natürlich verjüngt haben, nachdem er und sein Team die gröbsten Schäden beseitigt hatten. «Dieses Jahr konnten wir die ersten Bäume entnehmen, die nach ‹Lothar› gewachsen sind.» Die hohen, schlanken Birken stehen auf Gränicher Boden, doch der Wald gehört der Forstbetriebsgemeinschaft Seon. «Der Wald wurde vor 147 Jahren vom Schloss Liebegg veräussert, weil die damaligen Schlossherren in finanzieller Not waren», erzählt Hablützel.

Zuerst wollte er nicht lange bleiben

Der mittlerweile 56-Jährige blickt auf 30 Jahre zurück, in denen er zuerst für den Seoner Wald und später für die grössere Forstbetriebsgemeinschaft zuständig war. Zur Anstellung in Seon wäre es aber fast nicht gekommen. «Die Stelle war zweimal ausgeschrieben. Ich habe mich aber nicht beworben, weil ich dachte, dass ich sowieso keine Chance habe», erzählt Hablützel. Er sei noch im Studium zum diplomierten Förster gewesen. Als er das Stelleninserat zum dritten Mal sah, bewarb er sich doch und wurde zu einem Gespräch eingeladen.

Hablützel, der damals noch im Zürcher Weinland lebte und arbeitete, reiste mit dem Auto an und hatte auf dem Weg eine Panne. «Vor 30 Jahren hatte man noch keine Handys und ich konnte den damaligen Förster nicht informieren, dass ich mich verspäten würde.» Doch Hablützel hatte Glück: Als er 20 Minuten zu spät eintraf, wartete der Förster immer noch und zeigte ihm das Waldgebiet. Er hatte nicht vorgehabt, lange in Seon zu bleiben. «Ich wollte Erfahrung sammeln und dann wieder zurück in die Heimat. Aber 30 Jahre später bin ich immer noch hier.»

Zwei Jahre Aufräumen nach «Lothar»

Zur Forstbetriebsgemeinschaft gehören inzwischen vier Gemeinden. Der Vertrag mit Dürrenäsch und Teufenthal wurde 2000 unterzeichnet. Acht Jahre später folgte Schafisheim. Das Revier der Forstbetriebsgemeinschaft umfasst 926 Hektaren. Dass durch «Lothar» 120 Hektaren Wald geschädigt wurden, beunruhigte Hablützel aus ökologischer Sicht wenig. «Die Natur nimmt dadurch keinen Schaden, das wird ausgeglichen.» Vielmehr seien es die Finanzen gewesen, die gelitten haben. Da «Lothar» auch in anderen Ländern viel Schaden angerichtet habe, sei der Absatzmarkt eingebrochen. Die Aufräumarbeiten dauerten rund zwei Jahre und wurden nach Priorität geordnet. So erzählt Hablützel von Häusern im Seoner Breitenrain, die vom Dorf abgeschnitten wurden.

«Lothar» veränderte auch Hablützels Art zu arbeiten. «Für mich war es da die endgültige Entscheidung, dass ich nicht legitimiert bin, grosse Flächen zu räumen und wieder anzupflanzen.» Die Forstbetriebsgemeinschaft stellte auf die Dauerwaldbewirtschaftung um. Heisst: Nur einzelne Bäume werden entnommen und der Fokus liegt auf der Pflege des Waldes. Die Früchte dieser Arbeit sieht der Förster heute täglich. Auf «seinen» stufigen Wald ist er sichtlich stolz. Auch wenn er und sein Team gegen Krankheiten wie die Eschenwelke oder die jährliche Borkenkäferplage kämpfen müssen. Über letztere habe man ab 2019 die Herrschaft verloren. «Da hatten die Käfer schneller gefressen, als wir räumen konnten. Sie waren uns immer 500 Kubikmeter voraus.»

Eine ganze «Zügelte» im Wald

Der nasse Sommer 2021 habe dem Wald jedoch ein wenig bei der Erholung geholfen, sagt der Förster. Dem Wald wolle er wie bisher auch die kommenden Jahre Sorge tragen. Verleidet sei es ihm noch lange nicht und auch Besucherinnen und Besucher seien jederzeit willkommen, solange sie die Natur respektvoll behandeln. Nicht alle tun dies. So sammeln der Förster und sein Team regelmässig Fundstücke im Wald zusammen, die da nicht hingehören. «Einmal haben wir eine komplette ‹Züglete› gefunden. Die haben wir dann entsorgt, bis auf ein Kochbuch. Das habe ich behalten.»

