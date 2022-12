Wenig Hoffnung auf tiefere Strompreise in Seon

Seon Technische Betriebe AG macht Schluss mit Hoch- und Niedertarif: «Die Freiheit wird dadurch höher sein» Patrick Obrist nimmt Stellung zu den Strompreisen der Technischen Betriebe Seon AG und erklärt, wieso das Unternehmen Hoch- und Niedertarif in Seon und Egliswil abschafft. Die Hoffnung auf Strompreise wie im Vorjahr ist seiner Meinung nach gering. Anja Suter Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Thomas Obrist (46) ist seit Februar 2020 Geschäftsführer der Technischen Betriebe Seon AG. Bild: Mathias Förster

In Facebook-Gruppen wird geraten, dass man die Stromableserinnen und Stromableser nicht ins Haus lassen soll. Sonst zahle man bereits im Dezember den teuren Tarif von 2023. Kennen Sie das Problem?

Patrick Obrist: Ja, damit sind wir auch konfrontiert. Solange wir kein Smart Metering (intelligentes Messsystem) haben, lesen wir vor Ort ab. Das könnten wir nicht erst am 31. Dezember machen bei 5000 Zählern, wir brauchen Vorlaufszeit. Ich verstehe die Kunden, dass sie für den Teilmonat nicht gerne den höheren Tarif zahlen. Wir können das System aber momentan nicht ändern. Das Ablesen auf die Minute kommt dann aber mit dem Smart-Meter-System. Auch in den Vorjahren wurde im November und Dezember abgelesen. Die Kunden haben schon davon profitiert, dann, wenn die Stromkosten günstiger wurden.

Ab wann wird in Seon nicht mehr manuell abgelesen?

Wir rechnen mit 2027 bis 2028. Erste Arbeiten dafür starten ab nächstem Jahr.

Ein Blick in die Strompreisvergleiche der letzten drei Jahre zeigt, dass Seon im Bezirk meist auf den teureren Rängen war, wieso?

Man muss da zwischen der Aufteilung Netznutzung und Energie deutlich unterscheiden. In der Energie ist es die strukturierte Beschaffung, welche eine sichere Methode ist, den Beschaffungspreis am Energiemarkt etwas zu glätten. Dies bedeutet aber auch, dass wir nie den günstigsten, aber auch nicht den teuersten Energiepreis haben werden.

Aber wieso zahlten die Kunden in den vergangenen drei Jahren im Vergleich zu anderen Gemeinden mehr für die Energie?

Wir kaufen tranchenweise Energie für drei Jahre im Vorhinein. In den letzten Jahren haben wir im Einkauf keine besseren Konditionen erhalten. Wir haben uns nicht bereichert, das wäre gar nicht möglich, da wir in einem regulierten Bereich arbeiten und von der Elcom kontrolliert werden.

Dann haben die Technischen Betriebe Seon im Vergleich zu anderen Gemeinden schlechter eingekauft?

Wir haben in Kooperation mit anderen Gemeinden den Strom eingekauft. Jeder Gemeinde oder Firma ist innerhalb der regulatorischen Grenzen selbst überlassen, wie viel Aufschlag auf die Energie sie berechnet.

In Seon und Egliswil werden Hoch- und Niedertarif abgeschafft 2022 zahlten Kundinnen und Kunden für die Energie 9,33 Rappen pro Kilowattstunde im Hochtarif und 6,94 Rappen pro Kilowattstunde im Niedertarif. Bei der Netznutzung gab es zudem einen Stufentarif. Für die ersten 1440 Kilowattstunden wurden im Hochtarif 17,97 Rappen pro Kilowattstunde bezahlt, anschliessend kostete eine Kilowattstunde noch 9,2 Rappen. Im Niedertarif gab es keine Stufen, dort kostete die Kilowattstunde 5,87 Rappen. Ab dem 1. Januar 2023 zahlen Kundinnen und Kunden für die Energie 19,05 Rappen pro Kilowattstunde. Die Netznutzung kostet 9,37 Rappen im Normaltarif und 8,37 Rappen im Flextarif. (asu)

Per Januar 2023 werden Hoch- und Niedertarif in Seon und Egliswil abgeschafft. Warum?

Es gibt mehrere Gründe, weshalb wir uns für den Einheitstarif entschieden haben: Wir haben einen enormen Zuwachs an Photovoltaikanlagen zu verzeichnen. Dadurch hat sich der Stromüberschuss auf den Tag verschoben. Mit dem Einheitstarif erhalten unsere Kunden die Freiheit, ihre Geräte dann zu verwenden, wann sie wollen. Man kann den Strom immer zum gleichen Tarif beziehen. Weiter soll mit dem Einheitstarif eine wesentliche Vereinfachung geschafft werden: Die Stromrechnung wird übersichtlicher und verständlicher.

Neu ist auch der Flextarif: Man zahlt 1 Rappen pro Kilowattstunde und gibt dafür gewisse Geräte frei. Wie funktioniert das?

Wenn wir Lastspitzen im Netz haben, geben uns die Kunden die Möglichkeit, ihre Geräte (Wärmepumpe, Boiler) für eine kurze Zeit abzuschalten. Der Endkunde erfährt dadurch keine Komforteinbusse. Es ist nicht so, dass wir die Wärmepumpe für mehrere Stunden abschalten. Es geht darum, diese Lastspitzen, bei denen es eine sehr hohe Stromnachfrage gibt, im Griff zu haben.

Es können auch E-Ladestellen oder die Elektroheizung freigegeben werden. Merke ich davon als Endkunde etwas?

Nein. Merken könnte man es höchstens an der E-Ladestelle. Da kann es vorkommen, dass man zu Lastzeiten das Auto nicht laden kann.

Wenn ich Mieterin einer Wohnung bin und mein Vermieter sich nicht für den Flextarif angemeldet hat, profitiere ich nicht. Richtig?

Ja, ausser sie haben einen Boiler in der Wohnung und haben uns das Gerät freigegeben.

Mit Hoch- oder Niedertarif gab es eine weitere Möglichkeit, zu sparen, die habe ich nicht mehr.

Eine Sparmöglichkeit hat jeder, der alte, energieintensive Geräte durch moderne energiesparende Geräte ersetzt oder allgemeine Sparmassnahmen ergreift. Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, darf zudem oft sowieso nur bis 22 Uhr waschen. Man profitierte also höchstens zwei Stunden vom Niedertarif.

Der Wechsel hat für Kunden also Ihrer Meinung nach keinen Nachteil?

Die Vorteile des Wechsels auf einen Einheitstarif überwiegen die Nachteile. Vieles wird einfacher, man muss nicht mehr darauf achten, wann man wäscht oder backt. Die Freiheit wird dadurch höher sein. Der neue Preis ist ein Mittelwert zwischen Nieder- und Hochtarif, den wir kalkuliert haben.

Dann wird die Stromrechnung künftig nicht höher?

Im Durchschnitt über alle Kunden gesehen nicht. Es gibt aber ein paar wenige Kunden, die zuvor extrem auf den Niedertarif geachtet haben. Bei ihnen wird die Rechnung mit dem Einheitstarif leicht höher ausfallen.

Am Seoner Politapéro gab es Beschwerden über die hohen Netznutzungsgebühren. Was sagen Sie dazu?

Im Vergleich zu anderen Energiewerken sind wir hier im absoluten Mittelwert. Per 2023 wird die Netznutzungsgebühr bei einigen Tarifen sogar tiefer. Die Netznutzungsgebühr kann man nur schwer mit anderen Energiewerken vergleichen. Es gibt viele Einflussfaktoren wie etwa die Netztopologie: Wenn eine Ortschaft nicht in diesem Sinne gebaut ist, braucht es mehr Trafostationen und Infrastrukturen im Allgemeinen.

Wie ist die Netztopologie in Seon?

In Seon und Egliswil gibt es 50 Trafostationen, 230 Verteilkabinen und rund 160 Kilometer Mittel- und Niederspannungsleitungen. Es ist ein aufwendiges Netz und wir tätigen gezielte und nötige Investitionen, damit die Infrastruktur in einem guten Zustand ist. Ein Vergleich mit anderen Gemeinden ist schwierig.

Zum Abschluss ein Blick in die Kristallkugel: Wie entwickelt sich der Strompreis in Seon?

Das ist sehr abhängig von vielen Einflussfaktoren wie von der Lage auf der Welt. Ich gehe aber davon aus, dass der Energiepreis in den nächsten Jahren nicht mehr auf so einen Stand fallen wird, wie er in den letzten Jahren war. Es ist aber schwierig, vorauszusehen.

