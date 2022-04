Ein Wasserkraftwerk in Seon braucht eine neue Konzession

Seon Das Wasserkraftwerk in der Oholten produziert Strom für rund 100 Haushalte: Jetzt braucht es eine neue Konzession Im Industriegebiet in der Seoner Oholten steht ein Kleinwasserkraftwerk, das ursprünglich einer Baumwollweberei gehörte. Dieses braucht nun vom Kanton eine neue Konzession und soll zugleich fischfreundlicher werden. Anja Suter 02.04.2022, 05.00 Uhr

Im Seoner Industriegebiet Oholten benötigt das Kleinwasserkraftwerk eine neue Konzession. Anja Suter

Von aussen ist das Kleinwasserkraftwerk, das im Seoner Industriegebiet liegt, nicht einsehbar. Dabei ist das Wasserkraftwerk schon länger in der «Oholten» als mancher Betrieb, der hier ansässig ist. Ursprünglich gehörte es der Baumwollweberei Oholten, welche 1836 von der Aarauer Familie Siebenmann gegründet wurde. Ab 1895 wurde er von der Familie Müller übernommen, sie machten die Buntweberei R. Müller & Cie zum wichtigsten Industriebetrieb in Seon, welcher die Gemeinde bis zu seiner Stilllegung im Jahr 1996 prägte. Im Jahr 1999 übernahm die Entegra Wasserkraftwerk AG das Kraftwerk von der Buntweberei, die Konkurs gegangen war. Das Wasserkraftwerk ist an das nationale Stromnetz angeschlossen, die produzierte Strommenge reicht für bis zu 100 Haushalte.

Weil die alte Konzession ausgelaufen ist, braucht es nun eine Duldung

Mit dem Wasserkraftwerk übernahm die Entegra Wasserkraftwerk AG auch die Konzession für die Nutzung der Wasserkraft. Ebendiese Konzession ist jedoch Ende 2021 abgelaufen. Deshalb liegen aktuell beim Kanton Aargau die Unterlagen für eine befristete Duldung des Weiterbetriebes des Kraftwerkes im bisherigen Umfang auf. Die Duldung sei nötig, weil sich das Konzessionsprojekt aus verschiedenen Gründen verzögert hat, heisst es in den Unterlagen. Ein Konzessionsgesuch sei zwar Ende Dezember 2021 nach einem Schreiben des Kantons eingereicht worden. «Es benötigt jedoch noch die vertiefte Ausarbeitung zu einem gemeinsamen Konzessions- und Baugesuch, welches die Massnahmen im Rahmen der Sanierung Fischgängigkeit und die Erneuerungsarbeiten am Kraftwerk beinhaltet», erklärt Andreas Mülhaupt, Fachspezialist Wasserkraft des Kantons.

Aufgrund einer Verfügung seitens des Kantons sind Betreiber von Wasserkraftwerken dazu verpflichtet, Massnahmen zur Sanierung der Fischgängigkeit zu treffen und in diesem Fall im Rahmen der Konzessionserneuerungen umzusetzen. Die im Aabach lebenden Fische sollen im Gewässer wandern können. «Bis jetzt gibt es beim Kraftwerk in der Oholten nur einen Rechen am Ende des Kanals – der verhindert, dass grössere Fische in die Turbine geraten – sowie ein Fischaufstiegsgewässer», sagt Mülhaupt. Auf diesem Stand seien jedoch noch die meisten Wasserkraftwerke.

Die Fische sollen vom Aabach zum Hallwilersee wandern können

Geplant sind unter anderem am Wehr ein feinerer Rechen und ein «Abstiegsbypass», damit die Fische an der Turbine vorbeigeleitet werden. «Ziel ist es, in den kommenden Jahren den gesamten Aabach zu sanieren, damit die Fischwanderung über den Aabach bis zum Hallwilersee möglich ist», sagt der Fachspezialist. Das Wasserkraftwerk in der Oholten hat gute Chancen, die Duldung des Weiterbetriebs der Konzession bis Ende Jahr zu erhalten und später auch die neue Konzession. «Wenn das Projekt umweltverträglich ist, die Hochwassersicherheit gegeben und dem Stand der Technik entspricht, steht einer Konzessionserneuerung am Aabach in der Regel nichts im Weg», sagt Mülhaupt.

Er betont aber, dass die Überbrückung mit einer Duldung nicht zur Regel werden dürfe. Seitens des Kantons betrachte man jedoch die Gesamtsituation. «Dabei kommt man unter anderem zum Schluss, dass eine kurzzeitige Stilllegung des Wasserkraftwerkes für die Fische keine Verbesserung bringen würde. Zudem fördert das Wasserkraftwerk erneuerbare Energie und setzt mit dem Projekt die Sanierung der Fischgängigkeit um.»

Bis die Sanierung starten kann, wird jedoch noch mehr als ein Jahr vergehen. Andreas Mülhaupt rechnet nicht mit einem Baustart vor Sommer 2023. Die Kosten für die Sanierung, welche den Fischen zugutekommt, wird derweil zu einem grossen Teil vom Bund.