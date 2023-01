Seoner Schulhaus wird aufgehübscht und aufgestockt

Seon Das Schulhaus Hertimatt 1 wird aufgehübscht und aufgestockt Ginge es nach dem Gemeinderat Seon würde das Schulhaus nur saniert. Der Souverän entschied sich aber noch für eine Aufstockung des Schulhauses. Für das Projekt wurden 8,79 Millionen Franken bewilligt. Anja Suter 23.01.2023, 05.00 Uhr

Das Hertimatt 1 Schulhaus in Seon wird saniert. Bild: Anja Suter

Vor rund 54 Jahren wurde das Schulhaus Hertimatt 1 in Seon in Betrieb genommen. Sein Alter sieht man dem grauen Betonbau inzwischen deutlich an. Die Oberstufe nutzt das Gebäude mit 19 Schul- und einem Lehrerzimmer. Im Jahr 2016 gab die Gemeinde eine Zustandsanalyse in Auftrag, diese zeigte, dass es kurz- und mittelfristig Sanierungsbedarf beim Hertimatt 1 gibt. Der Projektierungskredit wurde an der Sommergmeind 2019 bewilligt.

An der Wintergmeind 2021 galt es für die Seonerinnen und Seoner zu entscheiden, ob sie eine Sanierung des Schulhauses genehmigen möchten. Oder ob sie eine Aufstockung wählen, die dem Schulhaus vier zusätzliche Schulzimmer einbringen würde. Der Gemeinderat sprach sich für eine Sanierung ohne Aufstockung aus. Er begründete dies damit, dass man nur so viel Schulraum schaffen wolle, wie nötig. Eine Metron-Studie habe ergeben, dass der Höchststand an Schülerinnen und Schüler 2026/2027 erreicht wird. Auch dann reiche der Platz noch aus.

Es werde erwartet, dass die Schülerzahlen später wieder rückläufig sein werden. Eine Aufstockung sei zudem auch später noch möglich. An der Gemeindeversammlung entschied sich der Souverän jedoch gegen den Antrag des Gemeinderates und für eine Aufstockung. Die Anwesenden bewilligten dafür einen Kredit von 8,79 Millionen Franken. Eine reine Sanierung hätte 6,96 Millionen Franken gekostet.

Die geschätzte Bauzeit beträgt ein Jahr

Bis am 20. Februar liegt nun das Baugesuch für das Vorhaben bei der Gemeinde auf. Für die Sanierung und die Aufstockung des Hertimatt 1 sowie den Bau eines Provisoriums rechnet die Gemeinde demnach mit Kosten von 5,9 Millionen Franken. Hinter dem Schulhaus Hertimatt 2, auf der ehemaligen Zirkuswiese, soll ein Provisorium gebaut werden.

Dieses wird gemäss Unterlagen aus Containern bestehen. Zwischen den Schulhäusern Hertimatt 1 und Hertimatt 2 wird der Kran platziert und auf dem Schulhausplatz, vor dem Veloständer, soll der Umschlagplatz für Mulden und Material eingerichtet werden.

Am bestehenden Grundriss wird gemäss Baugesuch wenig verändert. Erneuert werden dafür alle Nasszellen. Die Schul- und Lehrerzimmer erhalten neue Böden und die Wände werden gestrichen. Das Schulhaus soll zudem auch energetisch wieder auf einen neueren Stand gebracht werden und die elektrischen Anlagen werden ersetzt. Die geschätzte Bauzeit für die Sanierung und Aufstockung beträgt ein Jahr.