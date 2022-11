Darum ist das Seoner Budget eine halbe Million tiefer als 2021

Seon Das Budget ist eine halbe Million tiefer als im Vorjahr – das sind die Gründe Die Parzellenverkäufe beschäftigen die Gemeinde seit Jahren und wirken sich auch auf die Budgetplanung aus. An der Gemeindeversammlung soll ausserdem der Stellenplan erhöht werden. Anja Suter 12.11.2022, 05.00 Uhr

Die Traktandenliste der Gemeindeversammlung vom 25. November ist kurz. Chris Iseli

Es ist ein Minus von rund 34’000 Franken, das unter dem Budget 2023 der Gemeinde Seon steht. Der Steuerfuss soll derweil bei 108 Prozent bleiben. 2021 schloss das Budget noch mit einem Plus von rund 500’000 Franken. In den Unterlagen zur Gemeindeversammlung erklärt der Gemeinderat die hohe Differenz: Das deutlich schlechtere Ergebnis sei vor allem darauf zurückzuführen, dass für 2023 keine Parzellenverkäufe budgetiert wurden.

An der Versammlung vom 25. November ist derweil kein Parzellenverkauf traktandiert. Am Polit-Apéro erklärte der Gemeinderat bereits, dass eine Steuerfusserhöhung in Betracht gezogen werden müsse, wenn zukünftige Parzellenverkäufe von der Gmeind abgelehnt werden. In den Unterlagen zur Gmeind unterstreicht er zudem, dass eine Steuerfusssenkung derzeit kein Thema ist. Dies aufgrund der hohen Investitionen, die die Gemeinde in Zukunft erwarten. Der Steuerfuss liegt in Seon seit 2008 bei 108 Prozent. 2018 entschied sich die Gemeinde, den Steuerfussabtausch von drei Prozent nicht weiterzugeben.

Abgesehen vom Budget entscheidet die Gemeindeversammlung auch über eine Erhöhung des Stellenplans der Einwohnergemeinde. Dieser soll um 278 Prozent auf neu 3773 Prozent erhöht werden. Die Erhöhung wird unter anderem gefordert, weil sich der Gemeinderat aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem eigenen Personal gegen die ursprünglich geplante hybride Lösung bei der Bauverwaltung entschied. Zudem habe es seit 2021 Anpassungen bei den Pensen in den Bereichen Informatik, Soziale Dienste und der Regionalen Betreibungsamt gegeben.

Des Weiteren beantragt der Gemeinderat einen Kredit von 201'400 Franken für die Sanierung und die Erweiterung der Werkleitungen im Gebiet Galglirain. Dies aufgrund zukünftiger Bautätigkeit, welche auf einigen Parzellen stattfinden soll.