Seon: Leerstehendes Haus in Brand geraten

Seon Brandstiftung? Dachstock eines leerstehenden Hauses in Brand geraten In Seon hat es am Samstagabend gebrannt. Die Flammen loderten im Dachstock eines leerstehenden Gebäudes. Verletzt wurde niemand. 08.01.2023, 09.00 Uhr

Am Samstagabend hat eine Drittperson dem Notrufdienst Rauchentwicklung aus dem Dachstock eines Gebäudes an der Seetalstrasse in Seon gemeldet. Aufgrund dessen sind umgehend die Feuerwehr Seon-Egliswil sowie mehrere Polizeipatrouillen der Regionalpolizei Lenzburg und der Kantonspolizei Aargau ausgerückt, wie Letztere am Sonntag schreibt.