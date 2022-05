Katze in Seon mit Luftgewehr verletzt

Seon Besitzer meldeten den Vorfall der Gemeinde: Katze mit Luftgewehr angeschossen Der Gemeinderat Seon spricht von einem «bedauerlichen und bedenklichen Vorfall». Die Besitzer des Tiers haben Anzeige erstattet. Nadja Rohner 27.05.2022, 09.28 Uhr

In Seon wurde eine Katze mit einem Luftgewehr verletzt. Chris Iseli

Dass Freigängerkatzen Opfer von Unfällen werden, damit müssen Halter leider rechnen. Nicht aber damit, dass man ihre Lieblinge mit Absicht verletzt oder sogar tötet. Zu so einem Vorfall ist es nun aber in Seon gekommen. Wie der Gemeinderat in den neusten Gemeinderatsnachrichten mitteilt, sei eine Katze mit einem Luftgewehr verletzt worden. Die Besitzerfamilie des Tieres habe Anzeige erstattet.