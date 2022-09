Das lange Warten auf eine Radroute rund um den See

Seetal Seit über 30 Jahren ein Thema: Wann gibt es einen Veloweg rund um den Hallwilersee? Wer den See mit dem Velo umrunden möchte, freut sich auf eine idyllische Fahrt. Die Realität sieht anders aus: Vor allem im Aargauer Seetal müssen die Velofahrerinnen und Velofahrer teilweise auf der 80er-Strecke mit den Autos fahren. Anja Suter Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Veloweg um den Hallwilersee ist schon lange ein Thema. Severin Bigler

Es ist eine schöne Vorstellung für die ersten Herbsttage: Die ganze Familie sattelt auf die Velos und bricht zu einer Tour rund um den See auf. Wer das im Aargau tut und nicht überall ortskundig ist, dürfte aber eine unschöne Überraschung erleben: Mindestens an zwei neuralgischen Punkten braucht es für die Velofahrt viel Konzentration und Vorsicht. So etwa auf der Strecke von Meisterschwanden nach Seengen. Hier haben die Verkehrsteilnehmenden einen wunderschönen Blick auf die Weiten des Hallwilersees. Doch genau da liegt das Problem, die Velofahrer teilen sich die Strasse mit den restlichen motorisierten Verkehrsteilnehmenden – diese dürfen zeitweise bis zu 80 Kilometer pro Stunde fahren. Zu erwähnen gilt, dass die Strecke mit einem Radstreifen versehen ist.

Auch auf der anderen Seeseite gibt es eine Teilstrecke, die nicht ungefährlich ist. Zwischen Boniswil und Birrwil sind Velofahrende auf einer Strecke von über 600 Metern zusammen mit dem übrigen Verkehr auf der Hauptstrasse, wo Tempo 80 gilt. Auf dieser Strasse ist zudem kein Radstreifen vorhanden.

«Lebensraum Lenzburg-Seetal» scheiterte mit einem Projekt

Die Nachfrage für einen Veloweg, der ohne Gefahr am See entlang führt, ist schon lange da. 2014 nahm beispielsweise die Organisation Lebensraum Lenzburg-Seetal (LLS) einen Anlauf, um ein Projekt zu lancieren. An der Seetaler Gewerbeausstellung in Seengen im Oktober 2014 wurden Projektskizzen präsentiert und eine Umfrage unter den Messebesuchern lanciert. Eine grosse Mehrheit sprach sich für das Ansinnen aus.

Darauf folgten Arbeitsgruppen und Workshops, ein Zwischenbericht wurde in die Vernehmlassung geschickt. «Die Rückmeldungen von beteiligten Gemeinden und interessierten Verbänden waren ernüchternd», schrieb die AZ im Mai 2016. Bei den Diskussionen und den Stellungnahmen ging es auch um Fragen wie: «Wie viel Tourismus mag es leiden? Führt die neue Veloroute bei einem zu grossen Erfolg gar zu einem Overkill?» Zudem wurde angeführt, dass die Streckenführung auf der Westseite des Hallwilersees alles andere als einfach sei. Zu einer zweiten Phase schaffte es das Projekt von LLS nicht.

Was in Zukunft geplant ist

Die Veloroute rund um den Hallwilersee ist Sache des Kantons. Dort hat man für die Velofahrerinnen und Velofahrer gute und schlechte Nachrichten. So ist eine Änderung des Streckenabschnittes zwischen Meisterschwanden und Seengen nicht geplant. Gründe dafür gibt es mehrere: «Der Streckenabschnitt liegt in einer Landschaft von nationaler Bedeutung. Das Gebiet ist landschaftlich empfindlich», so Simone Britschgi, Sprecherin des Departements Bau, Verkehr und Umwelt.

Um das Gebiet zu schützen, stehe es seit 1986 unter dem Hallwilerseeschutzdekret. Hinzu komme, dass der Hallwilersee im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) aufgeführt werde und damit nationale Bedeutung habe. Ein separater Veloweg pro Fahrtrichtung hätte sehr grosse bauliche Eingriffe und einen sehr grossen Verschleiss von Fruchtfolgeflächen zur Folge. «Eine Variante mit einem einseitigen Veloweg entlang der Kantonsstrasse wurde im Zuge der Einwendungsverhandlungen verworfen», erklärt die Sprecherin. Auch ein separater Veloweg benötige aufgrund des nötigen Grünstreifens und Fahrbahnbreite einen grossen Landbedarf und hätte im Weiteren zur Folge, dass zusätzliche Stützmauern erstellt werden müssten.

Besser sieht die Situation zwischen Boniswil und Birrwil aus: «Es ist vorgesehen, entlang der Seetalerstrasse einen separaten Veloweg zu realisieren», sagt die Sprecherin. Dieser soll vom Boniswiler Knoten «Alte Seetalerstrasse» bis zum Birrwiler Knoten «Unter Wanne» führen. Die Herausforderungen seien bei diesem Projekt ähnlich wie bei dem an der östlichen Seeseite. Erschwerend hinzu komme die Topografie und die Gleisanlage, die parallel zur Kantonsstrasse verlaufe, so Britschgi.

«Die heutige Kantonsstrasse ist zu schmal, um zusätzlich Radstreifen integrieren zu können. Eine Verbreiterung der Strasse mit Radstreifen oder einem separaten Veloweg wäre nur in Richtung See möglich.»

Eine passende Lösung fehlt noch. Man plane jedoch, in den kommenden Jahren Schwachstellen im Netz der Radrouten zu erfassen und sie zu beheben, heisst es beim Kanton. Velofahrende müssen sich also noch gedulden. Wer trotzdem schon jetzt am See entlang möchte, muss zu Fuss gehen.

So sieht die Situation auf der Luzerner Seeseite aus Ein Sechstel des Hallwilersees liegt auf Luzerner Boden. Auch hier stehen Velowege zur Diskussion. Das aktuelle Luzerner Strassenprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2026 zeigt jedoch, dass es auch hier noch Geduld braucht. «Ein Velo- und Gehweg in Aesch bis zur Kantonsgrenze wurde auch hier nicht aufgenommen», schrieb die «Luzerner Zeitung». Der Kanton Luzern verspreche aber, eine alternative Route entlang des Hallwilersees zu prüfen, und zwar bei der Überarbeitung des Radroutenkonzepts. Dabei besteht auch eine Zusammenarbeit mit dem Aargau. «Wir sind an der Planung der Fortsetzung des Veloweges zwischen Meisterschwanden und Aesch. In diesem Zusammenhang wurden Koordinationsgespräche mit den Kollegen des Kantons Luzern und der betroffenen Gemeinden geführt und die grundsätzliche Linienführung gemeinsam festgelegt und angepasst», sagt Britschgi. (asu)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen