In Birrwil wird ein altes, heruntergekommenes Haus versteigert

Seetal In Birrwil kann man ein «altes Haus von Rocky Docky» mit unverbaubarer Seesicht ersteigern Ein Grundstück von über 3000 Quadratmetern kommt unter den Hammer. Darauf ein altes Haus mit Scheune und Schopf, so verlottert, dass es unweigerlich an das «alte Haus von Rocky Docky» im Kinderlied erinnert. Doch abreissen darf man es nicht. Eva Wanner 29.09.2022, 05.00 Uhr

Viel Grün umgibt das Haus, das offensichtlich in sehr schlechtem Zustand ist. Eva Wanner

Man sieht die Bilder vom Haus, hier eine überwucherte Treppe, da ein Loch im Holzboden, ein uralter Herd und etwas, das wohl irgendwann einmal ein Plumpsklo gewesen sein dürfte. Unwillkürlich muss man an das Lied «Das alte Haus von Rocky Docky» denken. Nach all diesen Eindrücken liest man den Preis, der dazu angegeben ist. Und irgendwie lassen sich die beiden Faktoren nicht so richtig vereinen. Bis man auf eine andere Zahl stösst: die Fläche. Auf einen Wert von rund 1,5 Millionen Franken werden die 3222 Quadratmeter an der Zopfstrasse 16 in Birrwil geschätzt.

Alles miteinander ist in einer Dokumentation des Regionalen Betreibungsamts Reinach festgehalten, die online eingesehen werden kann (hier mehr Bilder). Dort heisst es auch: «Die unverbaubare Lage mit Seeblick ist sehr gut.» Das Betreibungsamt nimmt am Mittwoch, 7. Dezember, die Versteigerung von Wohnhaus, Scheune und Schopf sowie des umliegenden Grüns vor. Das Grundstück wird auf diesem Weg zwangsverwertet.

Kein Beschrieb wegen des Zustands

In einem Eintrag im Kurzinventar der kantonalen Denkmalpflege von 1992, die der Dokumentation des Betreibungsamts beigelegt ist, heisst es, dass an einem Jochbalken des Hauses die Jahrzahl 1692 steht. Das sei «möglicherweise das Entstehungsdatum des Gebäudes». An anderer Stelle hingegen ist die Rede von 1644, das habe die Aargauische Gebäudeversicherung so festgelegt.

Allerdings sind so oder so nicht alle Teile des «Spittelfritzenhauses» gleich alt. Genannt wurde oder wird es so im Volksmund, dies nach einem seiner ehemaligen Besitzer: Dem Spittelmeister Fritz Staufer. Das Haus muss sich 1740 ausserdem im Besitz des Birrwiler Untervogts Rudolf Gloor befunden haben. Es diente laut Denkmalpflege neben anderen Grundstücken als Pfand in einem Schuldbrief des Untervogts an den Pfarrer Beat Ringier in Birrwil. Bis mindestens 1907 muss das Haus, für landwirtschaftliche Zwecke erbaut, ausserdem ein Strohdach gehabt haben.

«Betreten der Baustelle verboten», mahnt das Schild. Die Lust, hineinzugehen, hält sich aber auch arg in Grenzen. Eva Wanner

Das Spittelfritzenhaus verfügt weder über einen Elektrizitäts- noch einen Wasseranschluss und ist auch nicht an die Kanalisation angeschlossen. Wo normalerweise näher auf eine Baute eingegangen wird, heisst es in der Dokumentation: «Aufgrund des vorliegenden Zustandes des Gebäudes wird auf einen Beschrieb verzichtet.» Und trotzdem – oder deswegen – steht das Haus unter kantonalem Denkmalschutz. Das wiederum bringt mit sich, dass es nicht abgebrochen werden darf.

Vorsicht vor den Zonenvorschriften

1189 Quadratmeter des Grundstücks liegen in der Landwirtschaftszone und werden, bei einem Quadratmeterpreis von 3 Franken, mit knapp 3600 Franken beziffert. Ganz anders sieht es bei der Baulandreserve aus: 800 Quadratmeter à 1000 Franken machen 800’000 Franken und damit den Grossteil des Schätzwerts aus. Weitere 233 Quadratmeter des Grundstücks zählen zur sogenannten Mehrumschwungfläche, die weder abgetrennt, überbaut noch anderweitig genutzt werden kann.

Und noch ein Aber hat das Gelände: «Zu beachten sind die Einschränkungen bei der Planung aufgrund der Zonenvorschriften.» Rund 2000 Quadratmeter, also zwei Drittel, des Geländes liegen in der Dorfzone. Sie ist gemäss Bau- und Nutzungsordnung, die der Dokumentation ebenfalls angehängt ist, bestimmt für: «Wohnbauten, mässig störendes Gewerbe, Gaststätten, Läden sowie landwirtschaftliche Bauten».

Es heisst aber auch: «Die Dorfzone dient der Erhaltung und Erneuerung des bestehenden Baubestandes» und nur «ausnahmsweise kann der Gemeinderat Neubauten bewilligen, wenn die Erhaltung der Bausubstanz unzumutbar ist oder wenn durch einen Neubau eine Verbesserung im Sinne der bestehenden Baustruktur erreicht wird.»

Am Montag, 24. Oktober, sowie am Montag, 28. November, finden jeweils von 10 bis 10.30 Uhr Besichtigungen statt; eine Voranmeldung ist zwingend nötig unter ba@reinach.ch.

