Seetal Hallwil sagt Ja zum Fusions-Abklärungskredit, aber Seon will nicht In Hallwil fiel der Entscheid fast einstimmig, in Seon war es knapp. Noch sind Referenden möglich. Anja Suter, Eva Wanner 26.11.2021, 22.01 Uhr

Gemeindeversammlung Hallwil Eva Wanner / Aargauer Zeitung

Dürrenäsch hat schon Anfang Woche Nein gesagt zu einem Kredit, mit dem die Fusion zwischen Dürrenäsch, Seon und Hallwil genauer abgeklärt werden soll - man will lieber mit Leutwil anbandeln. Hallwil stimmte am Freitagabend fast einstimmig zu. An der gleichzeitig stattfindenden Gemeindeversammlung in Seon war man sich weniger einig. Schliesslich wurde der Kredit mit 54 ja zu 79 Nein abgelehnt. In allen drei Gemeinden sind Referenden möglich.