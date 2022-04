Vermehrt Falschmeldungen über Giftköder auf Facebook

Seetal Erneuter Giftköder-Fehlalarm: Regionalpolizei rät, Warnungen in den sozialen Medien kritisch zu hinterfragen 30 Giftköder sollen dem Aabach entlang gefunden worden sein. Verifizieren lässt sich diese Meldung, die auf Facebook die Runde machte, nicht. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine Falschmeldung handelt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Sollte man einen Giftköder finden, soll man ihn in ein Robidog-Säckli eintüten und die Polizei alarmieren. Symbolbild: zvg

Der Puls steigt, die Nackenhaare sträuben sich, der besorgte Blick geht zum Hund. Man wird gleichzeitig wütend und ängstlich. Hundehalterinnen und Tierfreunde können nicht nachvollziehen, wie jemand nur schon auf die Idee kommt, vergiftete Wursträdli im Wald oder einer Wiese zu hinterlassen, um einen Hund oder ein anderes Tier zu töten.

Entsprechend fielen denn auch die Reaktionen auf die Nachricht aus, welche diese Woche in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Seon wenn ...» gepostet wurde. Am vergangenen Samstag seien nach einer Aktion «des Tierschutzes und weiterer Instanzen» über 30 Giftköder gefunden worden. Dies dem Aabach entlang zwischen Hallwil und Lenzburg, eine sehr beliebte Spazierstrecke.

Schnell wurden hässige Smileys unter den Post gesetzt, er wurde fleissig geteilt, auch via Whatsapp. Die meisten Hundebesitzer der Region dürften mittlerweile darauf aufmerksam gemacht worden sein.

Es kamen aber auch skeptische Stimmen dazu. Berechtigte Fragen wurden in den sozialen Medien gestellt wie jene nach der Quelle der Informationen oder ob Anzeige erstattet wurde. Jemand meinte, es handle sich nicht um Giftköder, sondern um eine Fährte, die für ein Hundetraining gelegt wurde.

Dies AZ versuchte, die angebliche gross angelegte Giftköder-Suchaktion zu verifizieren. Weder der Aargauische Tierschutzverein noch die Kantons- oder die Regionalpolizei weiss jedoch etwas darüber. Der Verdacht liegt nahe: Es handelt sich um Fake News. Nicht die erste ihrer Art, in letzter Zeit häufen sich (Falsch-)Meldungen zu Gifköderfunden in den sozialen Medien.

«Falschmeldungen sind an der Tagesordnung»

Auch die Regionalpolizei Lenzburg, die für 24 Ortschaften zuständig ist, kennt solche Meldungen. Das Problem: «Jede und jeder kann auf diesen Kanälen Inhalt posten – eine redaktionelle Kontrolle findet keine statt», heisst es auf Anfrage. Und weiter: «Falschmeldungen sind an der Tagesordnung.» Es wird geraten, Quelle und Wahrheitsgehalt kritisch zu hinterfragen.

Was bei der Verifizierung helfen kann, ist, zu wissen, dass die Repol Lenzburg aktuell nicht via Facebook kommuniziert.

«Daher gehen wir davon aus, dass unsere Mitteilungen oder Botschaften (über andere Kanäle) sich von jenen in den sozialen Medien abheben.»

Wer Fake News wie jene über die Giftköder verbreitet, hat indes kaum Konsequenzen zu fürchten. Es fehlt die rechtliche Grundlage. «Man müsste sich auf eine klare Definition von Fake News einigen», heisst es bei der Stadt auf Anfrage. «Gewisse Aspekte von Falschmeldungen und unwahren Äusserungen können aber bereits mit bestehenden Gesetzen geahndet werden, so beispielsweise Verleumdungen oder Rassendiskriminierungen.»

Den Giftköder ins Robidog-Säckli eintüten

Die Repol Lenzburg gibt Tipps, wie man vorgehen soll, wenn man tatsächlich einen Giftköder findet: Wenn möglich die Stelle markieren, fotografieren, dann den allfälligen Giftköder mit einem mitgeführten Robidog-Sack sicherstellen und die Polizei benachrichtigen. Gehen solche konkreten Meldungen ein, rücken Polizistinnen und Polizisten aus.

Fleisch präpariert mit einer Rasierklinge... zvg ...oder Fisch mit Gift. Die Köder sind ganz verschieden. zvg Giftköder sehen sehr unterschiedlich aus. zvg

Giftköder gebe es indes verschiedene. «In aller Regel werden Giftsubstanzen mit Fleisch in Verbindung gebracht», so die grobe Beschreibung. Herrchen und Frauchen rät die Repol: Die Hunde so führen, dass man sie stets im Blickfeld hat, oder dann so erziehen, dass sie keine Fremdnahrung aufnehmen.

