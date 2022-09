Die Hürden für die ARA Seetal

Seetal Das Megaprojekt und die Hürden: Wieso die Abwasserreinigungsanlage Seetal auch von Gemeindeversammlungen beeinflusst wird Frühstens 2025 sollen die Bauarbeiten für die grosse Kläranlage im Luzerner und Aargauer Seetal starten, 2030 soll sie in Betrieb genommen werden. Zuvor braucht es aber noch Landverkäufe und eine Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung von Möriken-Wildegg. Anja Suter 13.09.2022, 05.00 Uhr

Kläranlage in Wildegg, vom Abwasserverband Lenzburg betrieben. Patrik Walde

Bei der geplanten ARA Seetal kann man getrost von einem Megaprojekt sprechen. Ab 2030 soll das Abwasser von 38 Gemeinden in Möriken-Wildegg gereinigt werden. Damit dies möglich ist, soll eine 30 Kilometer lange Leitung vom Luzernerischen Hochdorf bis nach Möriken-Wildegg zur ARA Langmatt verlegt werden. Für den Ausbau der ARA in Wildegg und den Bau der Leitungen sind rund 184 Millionen Franken vorgesehen. Ein Grossteil dieser Investition tragen die involvierten Gemeinden über die Spezialfinanzierung der Anschluss- und Abwassergebühren. Etwa 20 bis 30 Millionen Franken zahlt voraussichtlich der Bund.

Markus Blättler ist Geschäftsführer des Abwasserverbands Region Lenzburg. Claudio Thoma

Markus Blättler ist Geschäftsführer des Abwasserverbands Region Lenzburg, welcher unter anderem die ARA Langmatt unterhält und betreibt. Er erklärt, wie es zur Idee und deren Umsetzung kam: «Wir nehmen etwa alle 40 Jahre grössere Modernisierungen und Erweiterungen an unseren Anlagen vor, auch an der Bausubstanz.» Dies sei bis 2030 wieder nötig. «Aufgrund des überproportionalen Bevölkerungswachstums ist ein Ausbau erforderlich», sagt Blättler. Das gelte nicht nur für die ARA Langmatt, sondern auch für die Anlagen im Seetal. Erstere hat den restlichen Anlagen jedoch etwas voraus: die vierte Reinigungsstufe. «Dabei werden auch Mikroverunreinigungen beseitigt, wie etwa Rückstände von Medikamenten.» Da grössere Anlagen sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll seien, kam dann die Idee für einen Zusammenschluss. Die Planung dafür begann bereits im Jahr 2013.

Leitungen sollen durch Baldegger- und Hallwilersee gehen

«Wir liegen derzeit noch gut in unserem Zeitplan» , erklärt der Geschäftsführer. Trotzdem sind einige Punkte noch offen, etwa, wo die Leitung von Hochdorf nach Möriken-Wildegg durchführt. «Wir müssen hier noch Abklärungen mit Grundeigentümern führen.» Der momentane Plan sehe jedoch vor, eine doppelte Leitung durch den Baldegger- Hallwilersee zu legen. Von Seengen her soll die Leitung dann teilweise unter Feldwegen durchgeführt werden. Die bestehenden Standorte der Abwasserreinigungsanlagen bleiben erhalten ‒ nur kleiner. «Voraussichtlich benötigen wir ein Regenbecken und eine Pumpstation, um das Abwasser zu transportieren.»

«Extrem kompliziert» wird die Situation gemäss Blättler in Möriken-Wildegg. Denn die ARA Langmatt müsse auf jeden Fall vergrössert werden, «auch nur für die heutigen 15 Gemeinden». Dafür kommt nur das Land im Nordosten in Frage ‒ das gehört zur Schlossdomäne Wildegg und somit dem Kanton. «Der Ausbau tangiert unter anderem Landwirtschaftsland, Fruchtfolgeflächen, Auen und Wald. Das Landstück ist zudem im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz eingetragen.» Der schwierigste der angesprochenen Punkte sei der Auenschutz, sagt Blättler. Dafür müsse Ausgleich und Ersatz geleistet werden. Dafür habe man ein Gebiet im Auge: Es liegt im Seetaler Schlatt.

Die grösste Herausforderung ist die Raumplanung

Für das Ausbauprojekt in Wildegg werden rund 2400 m2 Auen beansprucht, dafür müssen aber 27’000 m2 Ausgleich und Ersatz geleistet werden. Das liege daran, dass auf der Fläche im Schlatt erst Bäume und Hecken gepflanzt werden müssen, erklärt Blättler. «Die Fläche hat also noch nicht den gleichen Wert.» Die Raumplanung sei die grösste Herausforderung des Projektes, fügt der Geschäftsführer an. «Wir sind seit drei Jahren dran.» Die betroffenen Gemeinden werden in den Prozess einbezogen. «Ende September findet wieder eine Veranstaltung statt, bei der wir über den aktuellen Stand des Projektes informieren.»

Für einen allfälligen Landkauf sei man bereits mit einigen Gemeinden im Gespräch. Dies sei teilweise am Anfang eine Herausforderung. «In Möriken-Wildegg waren beispielsweise einige Bürger anfangs nicht begeistert, aber am Schluss vom Projekt überzeugt», sagt Blättler. Dort, wo das Land den Ortsbürgergemeinden gehört, stehen auch noch Ortsbürgerversammlungsentscheide an. Diese machen Blättler aber keine Sorgen: «Wenn der Gemeinderat von dem Projekt überzeugt ist, sollte das kein Problem sein.» Die Knacknuss liegt in Möriken-Wildegg: Dort ist eine Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung nötig. Die heutige Landwirtschaftszone muss zu einer Zone für öffentliche Bauten werden. Blättler macht keinen Hehl daraus, dass man einigen Gemeinden ein «Zückerli» bieten müsse, etwa in Form eines reduzierten Tarifs.

Die Vergrösserung bis 2030 sei aber unausweichlich, sagt Blättler und kommt nochmals auf den überproportionalen Wachstum in der Region zurück. «Wir können es nicht weiter rauszögern, sonst kommen wir in Teufels Küche und müssen das ungereinigte Wasser teilweise in die Aare lassen.»