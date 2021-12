Taxito im Seetal: 196 Personen mitgenommen, 5 stehen lassen

Seetal 196 Personen mitgenommen, fünf stehengelassen: Taxito Seetal zieht Bilanz Das Mitfahrsystem Taxito Seetal wird seit dem Start vor einem halben Jahr immer stärker genutzt. Im November kamen 84 Fahrten zu Stande. Beliebt sind vor allem Standorte, von denen kein Bus zum gewünschten Ziel fährt. Valérie Jost 09.12.2021, 05.00 Uhr

Taxito funktioniert dank SMS und Solaranzeige ein bisschen wie digitales «Autostöpple». Fritz Thut / Lenzburger Bezirksanzeiger

Seit dem 1. Juni ist Taxito Seetal in acht aargauischen und luzernischen Seetal-Gemeinden in Betrieb. Das spontane Mitfahrsystem soll Löcher im ÖV-Netz füllen. Nun zieht die Steuerungsgruppe des Projekts erstmals Bilanz: Seit Juni 2021 haben 201 Personen an einem der zehn Standorte einen Mitfahrwunsch eingegeben, so eine Mitteilung. Seit dem offiziellen Start im September würden immer mehr Personen das Angebot nutzen: «Waren es in den ersten drei Monaten noch einige wenige, hat die Nutzungszahl seit Anfang September stetig zugenommen.» Im November seien es 84 Personen gewesen. Das ist pro Standort etwas mehr als eine Person alle vier Tage.

Das Taxito-Prinzip ist simpel: Man geht zu einer Haltestelle und schickt ein SMS mit einem der möglichen Zielorte. Dieser erscheint oben auf der Solar-Anzeigetafel und jedes vorbeifahrende Auto kann einen mitnehmen. Vor dem Einsteigen schickt man als Sicherheitsmassnahme nochmals ein SMS mit dem Kennzeichen des Mitfahrautos an Taxito.

Das Ganze funktioniert ohne Registrierung. Nur um den Beitrag ans Benzin zu erhalten, müssen Fahrerinnen und Fahrer bei Taxito ein Konto erstellen, um ein Überweisungskonto angeben zu können. Der Beitrag beträgt pro Fahrt 1 Franken und geht von den 2.90 Franken ab, den Mitfahrende bezahlen. Der Preis ist fix, Distanz oder Anzahl Mitfahrende sind egal.

Fünf Fahrten kamen nicht zu Stande

Das Gremium freut sich besonders, dass «über die Hälfte der Personen innerhalb von zwei Minuten mitgenommen werden, weitere 22 Prozent innerhalb von fünf Minuten.» Nur vereinzelt müsse länger als 15 Minuten gewartet werden. Und: Lediglich fünf Fahrten seien gar nicht zu Stande gekommen, davon drei in den ersten Wochen nach Betriebsstart.

Die zehn Standorte von Taxito Seetal (die Inbetriebnahme in Muri verzögert sich wegen einer Strassensanierung). zvg

Ein Viertel der bisherigen Fahrten entfiel auf den Abend und die Nacht. Die stärkste Nachfrage bestehe von Mosen nach Aesch (16-mal), Meisterschwanden (15-mal) und Schongau (7-mal) bis nach Muri, da ab Bahnhof Mosen kein Bus in diese Richtung fährt. Noch wenig genutzt werde das Angebot in Fahrwangen oder in Gelfingen, wo mit der S9 eine gute ÖV-Verbindung besteht. Die häufigsten Zielorte seien Aesch, Altwis und Meisterschwanden.