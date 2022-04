Nächstes Kapitel im Streit um die Aprikosentunnel

Seengen/Egliswil Können die Aprikosentunnel nun doch stehen bleiben? Nach einem jahrelangen Rechtsstreit wegen eines Behördenfehlers heisst der Kanton den aktuellen Standort der Seenger Aprikosen-Folientunnel gut. Damit fehlt nur noch die nachträgliche Baubewilligung. In Egliswil wartet eine ähnliche Anlage noch auf den Entscheid. Valérie Jost Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Die Aprikosen gedeihen im Aargau unter umstrittenen Folientunnels. Sandra Ardizzone (27. August 2018)

«Es gilt abzuwägen. Die Landschaft gegen eine Produktion ohne Pestizide.» Das sagte Regierungsrat und Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth 2018 bei der Eröffnung der Aprikosenplantagen in Seengen und Egliswil. Deren Besonderheit: Die empfindliche Aprikose wächst hier ganzjährig unter Folientunneln. Statt mit Chemie wird die Frucht so vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Krankheiten geschützt.

Dieths Aussage sollte bald realer werden, als den Beteiligten lieb war. Die drei beziehungsweise zwei Folientunnel der Bauern Robert «Röbi» Siegrist aus Seengen und Urs Baur aus Egliswil waren zwar bewilligt – dachten sie – und ihre Aargauer Aprikosen sehr beliebt: Schon der erste Ertrag wurde ihnen praktisch aus den Händen gerissen.

Doch dann der Schock: Pro Natura, WWF und Birdlife erhoben beim Regierungsrat Beschwerde gegen die Tunnel. Die Organisationen hatten bemerkt, dass beide Gemeinden die Baugesuche trotz der Standorte ausserhalb der Bauzone nicht im Amtsblatt publiziert hatten. Deshalb waren Beschwerden noch lange nach der vermeintlichen Bewilligung möglich.

Organisationen sahen Landschaftschutz verletzt

Das Argument der Organisationen: Die Tunnel seien in der Landwirtschaftszone nicht zonenkonform, da die Aprikosen nur unter künstlichen Bedingungen überlebensfähig seien und ihr Anbau deshalb «bodenunabhängig». Auch werde im Hallwilersee-Gebiet der Landschaftsschutz verletzt, der die weitgehend unverbaute Landschaft in ihrem Aussehen und ihrer Eigenart erhalten soll. Der Regierungsrat hiess die Beschwerde Anfang 2020 vollumfänglich gut: Die Tunnel müssten abgebrochen werden. Die Bauern zogen das Urteil aber ans Verwaltungsgericht weiter, wo sie teilweise recht erhielten.

Das Verwaltungsgericht wies die Sache an die Gemeinderäte und die Abteilung für Baubewilligungen zurück. Diese sollten «den Sachverhalt vervollständigen und einen neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen» treffen. Es sei nicht genug erörtert worden, inwiefern die Folientunnel auf die aktuellen Standorte angewiesen seien und warum diese viel vorteilhafter seien als andere Standorte.

Das Seenger Baugesuch von 2017, um das immer noch Rechtsunsicherheit herrscht, liegt nun seit Freitag wieder öffentlich auf – erweitert um die Standortevaluation, die das Verwaltungsgericht gefordert hatte, «um die insgesamt beste Lösung mit möglichst geringen Auswirkungen auf Raum und Umwelt zu bestimmen». Dies geht aus einer im Baugesuch inkludierten Stellungnahme der kantonalen Abteilung für Baubewilligungen vom 22. März 2022 hervor.

Tunnel stehen nicht in unverbauter Landschaft

Auf die Forderung hin reichte Siegrist eine Evaluation des aktuellen und drei weiterer Standorte ein. In seiner Stellungnahme dazu würdigt der Kanton den aktuellen Standort positiv. Die Tunnel stünden in unmittelbarer Nähe des Hofareals und, angrenzend an weitere Obstbaumkulturen, seien kompakt angeordnet, ans bestehende Bewässerungssystem angeschlossen und nur von der Verbindungsstrasse zwischen Boniswil und Seengen gut einsehbar. Zudem verlaufe eine Hochspannungsleitung über die Parzelle, wodurch die Tunnel nicht in einer unverbauten Landschaft stünden. Auch das BLN-Gebiet (Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler) am Hallwilersee sei dank der «bestmöglichen Einpassung» in die Landschaft nicht stark tangiert. Die Bodenbeschaffenheit sei zudem gemäss Robert Siegrist ideal für Aprikosen. Auch seien die Aprikosentunnel zonenkonform, da sie die Voraussetzungen einer «inneren Aufstockung» erfüllen: Die bodenunabhängig bewirtschaftete Fläche beträgt weniger als 35 Prozent der Gemüse- und Gartenbaufläche und ist kleiner als 5000 Quadratmeter.

Gemäss der Evaluation haben die drei anderen möglichen Standorte dagegen Nachteile, so der Kanton. Diese reichen von schlechter Einpassung in die Landschaft und fehlender Anbindung an die Infrastruktur über stärkere Einsehbarkeit und grössere Auswirkungen auf das BLN-Gebiet bis hin zu suboptimaler Bodenbeschaffenheit. Das Fazit des Kantons: Der aktuelle Standort der Folientunnel sei deutlich vorteilhafter als andere, es sei «die beste Lösung mit möglichst geringen Auswirkungen auf Raum und Umwelt» gewählt worden. Die Tunnel seien somit zonenkonforme, «betriebsnotwendige und standortgebundene Installationen». Der Kanton stimmt dem Baugesuch deshalb zu. Es liegt noch bis zum 9. Mai in Seengen auf.

Hoffen auf eine positive Antwort vom Kanton

Und wie ist die Situation in Egliswil? Hier liegt momentan noch kein angepasstes Baugesuch für die erstellten Folientunnel auf. «Wir warten auf den Entscheid des Kantons», sagt Ammann Ueli Voegeli. Denn auch hier sei eine Standortevaluation durchgeführt und eingereicht worden. Dazu, was sie ergeben hat, kann Voegeli aufgrund des laufenden Verfahrens keine Angaben machen.

Im Fall von Egliswil ist noch etwas speziell: Im Zuge der momentanen Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) sollen die Parzellen, auf denen die Folientunnel stehen, aus dem Schutz der Landschaftsschutzzone entlassen werden. Zur Kompensation würde die Schutzzone bis zum Feldweg hin verbreitert. «Wir wollen ermöglichen, auf dem Gebiet weiterhin zonenkonform und standortgerecht zu wirtschaften. In der Schutzzone wäre dies kaum mehr möglich gewesen», sagte Voegeli der AZ im Sommer 2021. Und heute? «Die Haltung des Gemeinderats dazu ist unverändert. Wir hoffen auf eine positive Antwort des Kantons.»

