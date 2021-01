Seengen Zahlen sind hervorragend: Ist der Steuerfuss in Seengen zu hoch? Der Ertrag lag letztes Jahr wieder 330'000 Franken über dem Budget. Einziger Wermutstropfen: Das Traumresultat vom Vorjahr wurde nicht ganz erreicht. Urs Helbling und Anja Suter 27.01.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Seengen hat einen Steuerfuss von 77 Prozent. Michael Küng

Von den drei Steuerparadiesen Meisterschwanden (60 Prozent), Staufen (76 Prozent) und Seengen (77 Prozent) präsentiert letzteres traditionellerweise den Steuerabschluss am schnellsten: Die am Dienstag für das Jahr 2020 vorgelegten Zahlen sind wieder hervorragend. Die Steuererträge erreichten 11,34 Millionen Franken. Das Budget wurde um 330'000 Franken übertroffen, was in Seengen knapp drei Steuerprozenten entspricht (1 Steuerprozent sind 119'500 Franken). Einziger Wermutstropfen: Das Traumresultat vom Vorjahr (11,53 Mio. Fr.) wurde nicht ganz erreicht. Dafür stieg die Steuerkraft um weitere 25 auf 3401 Franken pro Einwohner. «Ein Bestwert», freut sich der Gemeinderat.