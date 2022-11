Seenger Feuerwehr braucht ein neues Tanklöschfahrzeug

Seengen Weil es mit der Feuerwehr-Fusion nicht klappte: Seengen bekommt weniger Subvention für das neue Fahrzeug Die Feuerwehr benötigt dringend ein neues Tanklöschfahrzeug und beantragt an der Gmeind einen Kredit. Die Aargauische Gebäudeversicherung übernimmt zehn Prozent – es wäre mehr möglich gewesen. Anja Suter 05.11.2022, 05.00 Uhr

Die Seenger Feuerwehr benötigt ein neues Tanklöschfahrzeug. AZ-Archiv

In Seengen steht eine dringend notwendige Investition an: Das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr hat Jahrgang 1996 und «muss aufgrund seines fortgeschrittenen Alters dringend ersetzt werden», heisst es in den Unterlagen zur Gmeind vom 18. November. Beim Kauf eines neuen Fahrzeugs muss sich die Feuerwehr an die Richtlinien der Aargauischen Gebäudeversicherung halten – diese verlangen ein Tanklöschfahrzeug der Kategorie 1.