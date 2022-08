Neuer Seenger Kindergarten soll im Sommer 2023 fertig sein

Seengen Spatenstich erfolgt: Wann der neue Doppelkindergarten bezogen werden soll Im Quartier Hinterdorf wird ab sofort gebaut: Per nächstes Schuljahr sollen hier zwei Kindergartenabteilungen Platz finden. Geplant ist ein einstöckiges Holzgebäude, das «das Innen und das Aussen verbindet», so der Architekt. Valérie Jost 12.08.2022, 05.00 Uhr

Beim Spatenstich mit den Kindergartenkindern, von links: Bauleiter Stefan Zeugin, Architekt Bruno Schneebeli, Vizeammann Thomas Lindenmann, Gemeinderat Hannes Bopp, Stufenleiterin Primarschule Marina Heusi und Schulleiter Urs Bögli. Valérie Jost

«Zuerst wusste ich ehrlich gesagt nicht, was wir für einen Kindergarten bauen sollen», sagte Architekt Bruno Schneebeli vom Zürcher Büro S2 Architekten GmbH beim gestrigen Spatenstich für den neuen Seenger Doppelkindergarten. «Doch dann habe ich überlegt, wie mein Lieblingskindergarten als Kind ausgesehen hätte.» Er habe am liebsten Hütten im Wald gebaut und sowohl drinnen als auch draussen gespielt. «Das wurde dann die Hauptidee hinter dem Projekt.»

Der Kindergarten soll im Quartier Hinterdorf entstehen. Zvg

Es heisst «Gartenhaus», zu stehen kommt es an der Hinterdorfstrasse im neuerschlossenen Quartier Hinterdorf. Der eingeschossige Neubau wird fast komplett aus Beton (Keller) und Holz (Erdgeschoss) bestehen. «Zement und Holz kommen beide in der Natur vor», so Schneebeli. Ebenfalls inspiriert habe ihn die Pfahlbaugeschichte von Seengen: «Wir halten uns an eine einfache, lichtdurchflutete Holzkonstruktion mit vielen Fenstern und begrünen das Dach.» So würden das Innen und das Aussen verbunden; geplant sind draussen eine Feuerstelle, eine Spielwiese, ein Spielplatz sowie ein Aussengeräteraum.

Viel Licht: So soll der Kindergarten von innen aussehen. S2 Architekten GmbH

Der Kindergarten wird zwei räumlich getrennte Abteilungen beherbergen, die jedoch über einen Durchgang verbunden werden. Nach Bezug, der für in einem Jahr geplant ist, wird der Kindergartenstandort «Rotes Haus» aufgegeben; dort ist momentan eine Abteilung untergebracht. Zudem werden die drei Abteilungen am Standort «Post» auf zwei reduziert. Der so frei werdende Raum soll bei Bedarf reaktiviert werden.

Am Standort «Rotes Haus» war der Kindergarten bisher für 3118 Franken monatlich eingemietet. Diese Kosten waren für die Gemeinde einer der Gründe für das Neubauprojekt gewesen; für den Bau hat die Stimmbevölkerung einen Kredit von 2,84 Millionen Franken bewilligt.

Der Doppelkindergarten im Quartier Hinterdorf wird derweil nicht die gesamte freie Fläche belegen. Den Rest – gemäss Plänen sind nach dem Bau noch rund 1000 Quadratmeter frei – will die Gemeinde als Reserve für ein weiteres, öffentliches Gebäude behalten. Was es genau für ein Bau sein wird, ist derzeit noch nicht klar.

Ein Highlight für die Kinder war, dass sie alle auch in den Bagger sitzen durften. Valérie Jost