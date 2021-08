Seengen: So soll die neue Brestenberg-Badi aussehen

Seengen So soll die neue «Buvette» in der Brestenberg-Badi aussehen Jetzt ist klar, welches Architekturbüro den Wettbewerb für den Bau des Infrastrukturgebäudes der neuen Badi in Seengen gewonnen hat. Und damit auch, was für ein Gebäude dereinst dort stehen soll. Florian Wicki 11.08.2021, 05.00 Uhr

Die Idylle am Hallwilersee bleibt. Aber es wird komfortabler, dort zu baden: In Seengen ist jetzt klar, wie das neue Infrastrukturgebäude der Brestenbergbadi aussehen soll, für welches die Gemeinde einen Projektwettbewerb lanciert hatte. An diesem Wettbewerb, der bis Ende Mai lief, nahmen fünf Architekturbüros teil, am 10. und 11. September werden die Resultate in der Aula des Schulhauses öffentlich ausgestellt.

Die Architekten wurden über die Rangfolge bereits informiert, weshalb auch klar ist, wer gewonnen hat: Das Architekturbüro RP Architekten AG mit Büros in Aarau, Seengen und Zürich – notabene das Büro, welches auch die Neubau-Villen mit Seesicht ob Seengen verantwortet – verkündet auf seiner Website den Gewinn des 1. Ranges.



Baustart nach der Badesaison 2022?

Die Architekten erklären, der pavillonartige Betonkörper im hinteren Teil der Parzelle solle von drei Seiten her zugänglich sein und sich zur Liegewiese hin öffnen. Der Besucher komme seitlich am Gebäude an, wo sich der Kiosk befinde. Im Gebäude seien ausserdem alle öffentlichen Nutzungen wie Umkleide- und Duschkabinen sowie die Toilettenanlagen zu finden. Im Dach des Gebäudes befinde sich ein grosser Ausschnitt, durch den Tageslicht ins Innere dringen und wo eine Buche gepflanzt werden soll.



Das ist der Plan des Gewinnerprojekts des Projektwettbewerbs für das Infrastrukturgebäude des Brestenbergbads Screenshot Plakat

RP Architekten

Weiter wird das ganze Areal leicht saniert, die Feuerstellen sollen aber beibehalten werden. Es ist auch weiterhin keine Zufahrtsstrasse geplant (ausser für Badi-Zulieferer über den Badweg), folglich müssen auch keine Parkplätze gebaut werden. Parkiert wird weiterhin östlich des Schlosses an der Hauptstrasse, auf dem seit 2016 kostenpflichtigen Parkplatz.



Laut Gemeindeammann Jörg Bruder soll bereits an der kommenden Budgetgmeind im Herbst ein Projektierungskredit beantragt werden. Wird der Baukredit wie geplant an der darauffolgenden Sommergmeind bewilligt, kann der Baustart womöglich im Anschluss an die Badesaison 2022 erfolgen.



Die Badi Brestenberg hat schon heute viele Fans, wie diese Aufnahme von Dienstag, 10. August, beweist. uhg

Konstruktive und vielversprechende Gespräche

Damit kommt endlich neues Leben in die Badi unterhalb des Brestenbergs. Seit 1993 passiert rund um das zum Schloss Brestenberg gehörende Areal nicht mehr viel. Beides befindet sich im Besitz der Stiftung «Kunst Kultur und Geschichte» des vor bald drei Jahren im Alter von 94 Jahren verstorbenen Immobilienbesitzers und Kunstsammlers Bruno Stefanini.

Dieser hat sich schon in den 90ern gegen eine neue Badi gewehrt, weswegen auch das letzte Projekt gescheitert ist, obwohl es bereits einen Baukredit gab und einen Pachtvertragsentwurf mit der Grundeigentümerin.



Nach seinem Tod wird die Stiftung von seinen Kindern Bettina und Vital Stefanini verwaltet, beide sollen einer neuen Badi gegenüber deutlich aufgeschlossener sein. Jedenfalls liess der Gemeinderat schon 2019 verlauten, man habe sich mit den neuen Besitzern des Areals getroffen, und ebenjene Gespräche seien konstruktiv und vielversprechend verlaufen. Man habe damals bereits einen ersten Erfolg verzeichnen können.