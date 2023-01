Kirche will Tagungshaus Rügel verkaufen

Seengen Kirche will Tagungshaus auf dem Rügel verkaufen Die Reformierte Landeskirche will das Zentrum in Seengen verkaufen. Seit der Verpachtung vor bald zehn Jahren ist keine Miete geflossen. Das letzte Wort über den Verkauf des Geländes in der Landwirtschafts- und Hallwilerseeschutzzone hat die Synode. Eva Wanner Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Die Reformierte Kirche Aargau möchte das Tagungshaus Rügel in Seengen verkaufen. Bild: Reformierte Landeskirche

Man muss nicht zwischen den Zeilen lesen, um zu merken: Das Tagungshaus Rügel in Seengen hat es schwierig. Die finanzielle Situation sei seit mehreren Jahren «nicht zufriedenstellend» heisst es im jüngsten Informationsmagazin der Reformierten Kirche Aargau.

Der Landeskirche gehören die Gebäude, verpachtet sind sie an die Kasper Holding AG sowie den Gastronomen Willy Nyffenegger. Auf Anfrage wird es konkret: «Seit Beginn der Pacht im Jahr 2013 investierte die Landeskirche mehr als 900'000 Franken in notwendige Sanierungen.» Mieteinnahmen seien in dieser gesamten Zeit allerdings keine erzielt worden. Dies, «weil der im Pachtvertrag dafür festgelegte Mindestumsatz von einer Million Franken pro Jahr nie erreicht wurde».

Mietervertrag kürzlich verlängert

Die Immobilien auf dem «Rügel» zu verkaufen, wird gemäss Reformierter Kirche Aargau schon seit zehn Jahren diskutiert. Aber eben: Damals entschied man sich für die Verpachtung, die Reformierte Landeskirche tritt als Vermieterin auf. Im vergangenen Jahr wurde der Pachtvertrag bis 2027 verlängert, ist einem früheren Mitteilungsblatt zu entnehmen. Der Vertrag enthält einen Zusatz: Die Landeskirche hat während der Pachtdauer ein Verkaufsrecht ‒ und die Pächter haben im Gegenzug ein Vorkaufsrecht.

Zu schaffen macht dem Tagungszentrum gemäss Reformierter Kirche Aargau der Wandel bei den Tagungshäusern. Dieser habe sich bereits 2012 abgezeichnet und sich seither verschärft. «Die Situation wird sich auch zukünftig kaum verbessern», so die düstere Aussicht. Denn: «Trotz seiner wundervollen Lage steht der «Rügel» heute in einer harten Konkurrenz mit anderen Hotels mit Bildungsangeboten sowie mit Bildungsangeboten im Internet, die dem Wunsch der Kunden nach Flexibilität entgegenkommen. Übernachtungsangebote werden immer seltener gebucht.»

Auch die Nutzung durch die Kirchgemeinden sei immer stärker zurückgegangen, ist dem aktuellen Artikel zu entnehmen. Solche Nutzungen generieren noch rund fünf Prozent des erzielten Umsatzes

Landwirtschafts- und Hallwilerseeschutzzone

Das Gelände hat einen grossen Haken: Ein grosser Teil der Grundstücke liegt in der Landwirtschaftszone und gleichzeitig auch noch in der Hallwilerseeschutzzone. Baulich, so heisst es im Artikel, bestünden wegen der Lage ausserhalb der Bauzone «sehr starke Restriktionen». Und: «Gleichzeitig verspricht die wirtschaftliche Lage aufgrund der gemachten Erfahrungen höchstens eine kleine Rendite.» Ausserdem sei der Aufwand für den Unterhalt nach wie vor hoch.

Trotz allem liegt schon ein Angebot für die Immobilien vor, ist dem Artikel weiter zu entnehmen. Es soll jedoch ein öffentliches Auktionsverfahren durchgeführt werden. «Sowohl das Tagungshaus als auch das Jugendhaus sind seit Jahrzehnten auf die bestehende, sehr spezifische Nutzung ausgerichtet», lautet die Begründung für diese Art des Verkaufs. Es bestehe grosse Unsicherheit darüber, wie hoch der Wert solcher «Spezialliegenschaften». sei. «Das Auktionsverfahren soll der Synode Sicherheit geben, dass im aktuellen Umfeld der bestmögliche Preis erzielt wird», heisst es. Die Synode ist es denn auch, die den abschliessenden Entscheid über den Verkauf fällt.

Zunächst aber startet die Firma Realit Treuhand AG nun das Auktionsverfahren für die Gebäude, die als Bildungshaus der Aargauer Landeskirche im August 1956 eröffnet worden war. «Die Auktion wird zwischen Februar und Juni 2023 durchgeführt», heisst es bei der Reformierten Kirche auf Anfrage. Dann werde auch detaillierter über die Kubatur und die Gebäude an sich informiert.

