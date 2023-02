Seengen ist eine Strassenbaustelle

Seengen Seit 2020 eine grosse Strassenbaustelle: Im Sommer sollen die Arbeiten an der Poststrasse beendet werden Im Dorfkern von Seengen wird seit über zwei Jahren gebaut. Die Arbeiten an der Schulstrasse sind fast beendet, an der Poststrasse stehen noch Baumaschinen. Derzeit gibt es eine Verspätung von drei Wochen. Anja Suter 01.02.2023, 05.00 Uhr

Die Sanierung an der Poststrasse schreitet voran. Bild: Anja Suter

Strassenbaustellen im eigenen Dorf sind sich die Seengerinnen und Seenger gewohnt. In den vergangenen Jahren wurde häufig geplant, gebaggert und planiert. Eine grosse Baustelle ist die Schulstrasse. Begonnen haben die Bauarbeiten im Juni 2020 mit dem Versetzen eines Findlings. Danach folgten die Sanierungsarbeiten auf dem 360 Meter langen Strassenabschnitt.

Nach 14 Monaten Bauzeit hatte sich die Strasse merklich verändert. So wurde sie nicht nur von Grund auf saniert, es wurde auch noch ein Radstreifen erstellt, der von der Unterdorf-/Boniswilerstrasse Richtung Kreuzplatz bergwärts verläuft. Die Kosten beliefen sich auf 2,825 Millionen Franken. Der Anteil der Gemeinde Seengen lag bei 1,7 Millionen Franken.

Da noch Kosten für die Platzgestaltung, Kanalisations- und Wasserleitung und die Strassenbeleuchtung hinzukamen, bewilligte die Gmeind 2017 einen Kredit von 2,84 Millionen Franken. Was derzeit fehlt, ist der lärmarme Deckbelag. «Aufgrund der Baustellenzufahrt des Schulhausneubaus wurde dieser zurückgestellt», sagt René Wernli, Projektleiter Strassenbau vom Kanton.

An der Poststrasse dauern die Arbeiten an

Nur wenige Monate nachdem die Bauarbeiten an der Schulstrasse weitgehend beendet waren, starteten jene an der Poststrasse im Februar 2022. Die Strasse, an denen viele Läden wie die Landi oder der Volg zu finden sind, soll während 18 Monaten für 5,5 Millionen Franken (der Gemeindeanteil von Seengen beträgt inklusive der Werkleitungenssanierung 3,9 Millionen Franken) saniert werden. «Es ist an der Zeit. Es holpert und die Strasse soll auch etwas hermachen», sagte Marius Büttiker, Sektionsleiter vom Kanton Aargau, beim Spatenstich im Februar 2022. Das Projekt ist in fünf Etappen aufgeteilt.

«Im Moment wird die Etappe 2a im Bereich der Bäckerei Hächler realisiert», sagt Wernli. Die Bäckerei sei über die Schulstrasse und der Parkplatz über die Hubpünterstrasse zu erreichen. Danach folge der Bereich von der Bäckerei bis zur Neugasse und die dritte Etappe von Neugasse bis zur Schulstrasse. «Bis ungefähr Anfang Mai sollte die Bäckerei Hächler ab der Hubpüntstrasse erschlossen sein», erklärt der Projektleiter.

Die Ausführung der Etappen 4 und 5, also Sarmenstorferstrasse bis Altackerstrasse, dauere von Mai bis August 2023. «Durch die umfangreichen Werkleitungs- und Kanalisationsarbeiten sind die Bauarbeiten rund drei Wochen in Verzug», sagt Wernli.

Noch offen ist ausserdem die Sanierung der Boniswilerstrasse auf der Ausserortsstrecke zwischen Seengen und Boniswil. Der Baustart dafür sei auf den Sommer 2023 vorgesehen, erklärt René Wernli.