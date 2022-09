Auf Schloss Brestenberg wurde dessen Zukunft diskutiert

Seengen «Schloss der Möglichkeiten»: Bevölkerung hat viele Wünsche für die Zukunft des Brestenbergs Was kann aus dem seit über 30 Jahren ungenutzten Schloss Brestenberg werden? Diese Frage diskutierten am Mittwoch Fachleute und Bevölkerung in Seengen. Fazit: Ideen gibt es zuhauf, Einschränkungen aber auch. Mario Fuchs Jetzt kommentieren 29.09.2022, 17.10 Uhr

Aus dem Schloss Brestenberg soll etwas werden – nur was? Colin Frei

Im Brestenberg fand eine Tagung statt: Seit dieser Satz letztmals geschrieben werden konnte, sind fast auf den Tag genau 43 Jahre vergangen. «Zu wenig und zu viel verderben das Spiel», lautete am 5. Oktober 1979 in der NZZ das Fazit nach der Zusammenkunft des Vereins «Jugend und Wirtschaft», zu der sich «fast 90 Lehrer (...) für anderthalb Tage im Schlosshotel Brestenberg eingefunden hatten».

Am Mittwochabend sind es 90 Menschen, die unter dem Titel «Zukunft Schloss Brestenberg» tagen, nicht für anderthalb Tage zwar, doch immerhin für gute drei Stunden. Und nicht im Schlosshotel, das in den 80er-Jahren schloss und damit das Schloss in einen Dornröschenschlaf schickte, sondern in einem Festzelt im Garten davor.

«Wollen mutig sein»

Zu diesem speziellen Abend eingeladen hat die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte aus Winterthur. Ihr gehört das Anwesen, Stiftungsgründer Bruno Stefanini hatte es einst gekauft, um darin Hotel, Restaurant und Museum zu eröffnen. Bloss: Dieses Vorhaben wurde 1993 unvollendet aufgegeben.

Heute sitzt Bettina Stefanini, die Tochter des 2018 verstorbenen Gründers, der Stiftung vor und damit quasi auch der Zukunft des Brestenbergs. «Ich freue mich riesig, dass ihr euch alle in diesem Wetter hierher gewagt habt», begrüsst sie. Und die Freude ist eine ehrliche, denn Stefanini weiss um die Bedeutung der Bevölkerung für die Zukunft des Brestenbergs: «Wir wollen hier mutig sein, etwas machen, das nicht langweilig, nicht gewöhnlich ist. Und dafür brauchen wir Sie.»

Rund 90 Personen tauschten sich darüber aus, was aus dem Schloss werden soll. Mario Fuchs

Die Mehrheit der Anwesenden sind Seengerinnen und Seenger, die sich wünschen, dass mit «ihrem» Schloss endlich etwas geht. So weit sind sich alle einig, auch die Fachkundigen vorne auf der Bühne: Gemeindeammann Jörg Bruder, Heimatschutz-Präsident Christoph Brun, der Leiter der Abteilung Kultur des Kantons, Georg Matter, Sebastian Maser vom Landschaftsschutzverband Hallwilersee und der kantonale Denkmalpfleger Reto Nussbaumer.

Die Krux mit der BNO

Der Brestenberg steht in der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Gemeinde Seengen in einer Spezialzone. Die ursprünglich vorgesehenen Zwecke wie Hotellerie, Gastronomie und Museum wären erlaubt – alles, was darüber hinaus ginge, bräuchte eine BNO-Revision. Eine solche braucht Zeit, «sieben oder acht Jahre, im allerbesten Fall», wie Ammann Bruder erklärte.

Hinzu kommt: Die Stiftung will den Brestenberg nicht verkaufen, ist dafür aber künftig auf «mindestens eine schwarze Null» angewiesen. Denn mit Schloss Grandson am Neuenburgersee hat sie ein Mammutprojekt, das pro Jahr über eine Million Franken an Investitionen erfordert. Im Gegenzug soll jeder Franken, der aus dem Verkauf von zwei Schlössern am Bodensee gewonnen wird, in den Brestenberg fliessen.

Im Vordergrund stehen deshalb aktuell Zwischennutzungen. Das Schloss soll geeigneten Projekten aus Seengen und Umgebung quasi zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt werden. Eine Umfrage, die im Vorfeld online durchgeführt und an diesem Mittwochabend live verfeinert wird, kommt zum Schluss: Am meisten wünscht sich die Bevölkerung Gastronomie, Veranstaltungen, einen sorgfältigen Umgang mit der Natur sowie Raum für Ruhe und Erholung. Auch, dass die unterirdischen Hallen endlich genutzt werden, ersehnt man sich in Seengen.

Material zum Kneten

Oder wie es Denkmalpfleger Reto Nussbaumer sagt: «Ein Denkmal muss mit Leben gefüllt sein, damit es überleben kann.» Georg Matter verwies auf das «kHaus» in Basel, wo ein Teil der alten Militärkaserne mittels Durchbrüchen mit der Rheinpromenade verbunden und mit 21 Organisationen ein Konzept für eine kreative Co-Nutzung entwickelt wurde. Der Slogan des «kHaus» lautet: «Ein Haus voller Möglichkeiten». Damit, wie sich Matter wünscht, aus dem Brestenberg ein «Schloss der Möglichkeiten» wird, sammelt ein Team jetzt alle Ideen und Ergebnisse der Befragung und gleicht sie mit den Möglichkeiten, die durch die aktuelle BNO eingeschränkt sind, ab.

«Wir haben jetzt viel Material zum Kneten», stellt Bettina Stefanini am Ende des Abends fest. Im Frühling 2023 sollen drei Szenarien für eine selbsttragende Zukunft präsentiert werden. So könnte 42 Jahre nach der letzten Tagung zu Brestenberg das damalige Fazit erneut gelten: «Zu wenig und zu viel verderben das Spiel.»

