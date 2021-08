Seengen: Gehwege am Hallwilersee sind überschwemmt

Seengen Noch nicht vom Regen erholt: Gehwege beim Hallwilersee überschwemmt Auf dem Fussgängerweg in Seengen steht man zurzeit knietief im Wasser. Der Hallwilersee hat sich noch nicht von den starken Regenfällen erholt. Zudem sorgt der nebenanliegende Baldeggersee für eine zusätzliche Steigung des Wasserpegels. Muriel Daasch 06.08.2021, 10.33 Uhr

Das überschwemmte Seeufer des Hallwilersees erholt sich nur langsam. Der Wasserpegel liegt zurzeit immer noch 35 cm über dem Normalwert, wie Tele M1 berichtet. Der Grund dafür liegt auch beim benachbarten Baldeggersee, der diesen Sommer einen historischen Höchststand erreicht hat. Der Aabach verbindet die beiden Seen und so fliesst eine grosse Wassermenge vom Baldeggersee in den Hallwilersee. «Wir regulieren den Abfluss beim Schloss Hallwil und öffnen das Stauwerk so weit wie möglich, damit das Wasser abfliessen kann», berichtet Susette Burger, Sektionsleiterin Gewässernutzung.