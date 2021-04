Seengen Radiowecker, Bademäntel und WC-Schüsseln: Der «Eichberg» verkaufte sein altes Inventar Das Hotel Eichberg ob Seengen räumte 16 Zimmer, das alte Gebäude weicht für ein neues Restaurant – wer wollte, konnte von Spottpreisen profitieren. Peter Weingartner 24.04.2021, 05.00 Uhr

Sie profitierten von Schnäppchenpreisen: Noëlle und Claudia Aebi haben beim Ausverkauf einiges gefunden. Peter Weingartner

Wer glaubt, die Jagd sei vor allem Männersache, irrt. Zumindest, was die Schnäppchenjagd angeht. Frauen sind am Donnerstag in der Überzahl, aber auch Paare, ja ganze Familien liessen sich zum Kauf einer Bettstatt oder von Frotteetüchern verführen. Vorgestern und gestern Abend bot das Hotel Eichberg ob Seengen Gelegenheit zum Stöbern. Oder, um im Jargon zu bleiben, zum Ausweiden von 16 Hotelzimmern mit allem Drum, Dran und Drin.

«Wir setzen auf die Gastronomie, unsere Kernkompetenz», sagt Hotelier Eli Wengenmaier. Das heisst: Von 23 Hotelzimmern bleiben nur noch sieben bestehen: Vier-Sterne-Standard. Aufbruchstimmung paart sich mit Abbruchstimmung: Im Mai wird mit dem Rückbau des Restaurationsbetriebs begonnen.

Ein Neubau ist vonnöten, auch um betriebliche Abläufe zu optimieren. «Die Neueröffnung unseres Cabriorestaurants ist 2022 vorgesehen», sagt der Chef. Cabrio? Ein Restaurant, dessen Seitenfenster versenkbar sind und dessen Decke weggefahren werden kann. Wengenmaier sieht Möglichkeiten für Events mit bis zu 200 Personen.

20 Personen pro Stockwerk waren erlaubt

Corona lässt das Brockenhaus- und Flohmarktfeeling nur bedingt aufkommen. 20 Personen dürfen sich gleichzeitig auf den beiden Stockwerken aufhalten. Wer aber sieht, was da alles zu Spottpreisen zu haben ist, kann schon ins Jagdfieber kommen.

Claudia Aebi mit Tochter Noëlle aus Seon haben für zwei Franken einen Föhn gekauft. «Als Reserve», sagt Claudia Aebi. Für 30 Franken gibt's einen Fernseher oder einen bequemen Sessel. Alles muss weg: Bettgestelle, Matratzen, Spiegel, Safes, Telefone, Radiowecker.

Sogar Duscharmaturen oder ganze WC-Schüsseln für 20, 30 Franken. «Abmontieren muss man sie selber», sagt Nicole Lüscher, Betriebsassistentin und Leiterin der Hauswirtschaft, die für die Belegschaft Schutzmasken mit der Aufschrift «Eichberg Flohmarkt» bedruckt hat.

Noëlle und Claudia Aebi haben einen Hotelföhn erstanden. «Als Reserve», sagt Claudia Aebi. Peter Weingartner

Werbung gemacht wurde über soziale Medien. Dank Facebook hat auch Evelyn Wilhelm aus Lenzburg von diesem Abverkauf erfahren: «Ich mag ältere Möbel.» Alles soll weg, auch Tische, Schränke, Kofferböcke. Von einer Vergangenheit als Haus der Rekonvaleszenz und Rehabilitation zeugen medizinische Gerätschaften, darunter Krücken, Rollatoren, Therapiebälle, aber auch Sportgeräte wie Hanteln und Gewichte. «Mama, schau mal!», sagt Noëlle Aebi. Doch die Mutter winkt ab: «Hanteln haben wir schon zu Hause.»

Mit gemischten Gefühlen durchs Haus

Sandra Deucher aus Villmergen hat einen Bademantel und einen Spannbezug für ein Bett gefunden. Alles geht nicht weg. Bibeln hat's zu Hauf, Psalmenbücher, sogar in kroatischer und serbischer Sprache. Oder darf's ein Nachttopf sein? Notenständer, elektrische Schreibmaschine, Plastikpflanze? Was mit dem Nichtverkauften passiert, sei, so Eli Wengenmaier, noch ungewiss.

Brockenhaus? Mulde? Seine Mutter Elisabeth geht mit «gemischten Gefühlen» durch das Haus, das ihre Familie 1959 erworben hat. Sie hat die Zeit des Hauses als Kurhaus miterlebt.

Bettwäsche und Bademäntel hat Sandra Deucher aus Villmergen gefunden. Peter Weingartner

Claudia und Noëlle Aebi haben mittlerweile ein Zwischenlager errichtet. Zum Föhn sind Bilder, ein Fernsehgerät und eine Ständerlampe gekommen. «Bei den Bildern geht es mir um die Rahmen, und die Lampe ist für meinen Mann», sagt Claudia Aebi.