Seengen Nur auf einer Spur befahrbar – oder gar nicht: Beim Schloss Hallwyl ist eine grosse Strassenbaustelle geplant Die Boniswilerstrasse in Seengen wird samt der Bushaltestellen erneuert. Die Unterlagen des Kantons liegen auf. Anja Suter 18.05.2021, 05.00 Uhr

Die Boniswilerstrasse soll saniert werden.







Michael Küng

Zwischen Seengen und Boniswil ist eine Kantonsstrassenbaustelle geplant, welche von den Autofahrern Geduld fordern wird. Die Boniswilerstrasse ist in die Jahre gekommen: Ihr Belag sei letztmals 1978 im grossen Stil instand gesetzt worden, heisst es in den Unterlagen zum Baugesuch, das derzeit aufliegt. «Die heutige Fahrbahn weist weite Risse sowie Netzrisse auf. Zudem sind die Deckel der Entwässerung in einem schlechten baulichen Zustand.» Die Fahrbahnbreiten seien hingegen ausreichend.