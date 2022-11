Seenger "Eichberg" steht vor dem letzten Schliff

Seengen Nach zwei Jahren Arbeit: Cabrio-Restaurant auf dem «Eichberg» steht vor dem letzten Schliff Ab dem 1. November feiert das neue Cabrio-Restaurant auf dem Eichberg ein Soft Opening mit wenigen Plätzen. Zehn Tage später folgt die grosse Eröffnung. Bis da hin gibt es noch einiges zu tun. Anja Suter 01.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Blick in den Gastraum des neuen Cabrio-Restaurants auf dem Eichberg in Seengen. Mathias Förster

Aktuell wuseln auf dem Eichberg sowohl Bauarbeiter als auch Personen aus dem Service umher. Stühle und Tische werden reingetragen, in der Küche wird das Menu besprochen und ein Wandteppich wird angebracht.

Das Cabrio-Restaurant ist noch nicht fertig, aber von einer Baustelle kann man hier auch nicht mehr sprechen. Heute, am 1. November, gehen nach fast zwei Jahren Arbeit die Türen des Neubaus für Gäste auf. Rund 30 Plätze gibt es während der ersten drei Tage des Soft Openings. «Bis wir ein wenig eingespielt sind», sagt Geschäftsführer Eli Wengenmaier. Ein Grossteil der Plätze sei auch bereits vergeben. Man rechne aber auch mit Personen, die spontan vorbeischauen werden, so Wengenmaier:

«Da werden wir situationsbedingt entscheiden, ob wir noch mehr Plätze vergeben können oder nicht.»

Offiziell eröffnet wird das Restaurant am 11. November. Bis dahin werden auch während der Betriebszeiten noch Handwerker im Hintergrund am arbeiten sein. Bei einem Rundgang durch das Restaurant zeigt sich aber, das schon vieles bereit ist: In der Küche stapelt sich etwa das neu angeschaffte Geschirr, fertig drapiert und beschriftet für die verschiedenen Gerichte, die im Restaurant künftig angeboten werden.

Im Gastraum steht das Salat- und Dessertbuffet, wo man sich künftig selbst bedienen kann. «Beim Dessert soll der Gast jeweils aus rund 20 bis 25 verschiedenen Desserts auswählen können», sagt Wengenmaier.

So sieht es aus, wenn die Cabrio-Fronten bewegt werden. zvg

Stolz ist der der Geschäftsführer auch auf die technischen Neuheiten, die im Haus verbaut wurden. So etwa die Cabrio-Fronten, die beim Test problemlos einfahren und die kühle Morgenluft reinlassen. Investiert wurde aber auch in einen kleineren Lift, mit dem sich Wasser und Softgetränke gekühlt in den Restaurantbereich holen lassen. Oder in den grossen Weinschrank hinter der Theke.

«Wir haben den Neubau voll auf optimale Arbeitsprozesse ausgelegt», sagt Wengenmaier. Die Wege seien so kurz wie möglich gehalten. Solche Investitionen kosten, wie viel genau, möchte der Geschäftsführer nicht verraten. Zu den 8,6 Millionen Franken, die auf der Baugesuchsmappe standen, sei aber noch gut etwas für die Inneneinrichtung hinzugekommen.

Ein Teil des «Eichberg»-Teams: (von links) Käthi Mahler, Katherina Wengenmaier, Eli Wengenmaier, Hannes Mahler und Thomas Fenner. Mathias Förster Die Aussenansicht des neuen Restaurant mit den Cabrio-Fronten. Mathias Förster Blick in den Gastraum. Mathias Förster Erste Tische wurden angeliefert. Mathias Förster Im Erdgeschoss werden auch die Produkte aus der Manufaktur verkauft. Mathias Förster In der Küche wird alles für das Soft Opening vorbereitet. Mathias Förster Für das neue Restaurant gibt es auch neues Geschirr. Mathias Förster

Noch offen ist die Zukunft des Restaurant-Provisoriums. «Es konnte bisher noch nicht verkauft werden und wird jetzt erstmals beim Holzbauer eingelagert», sagt Wengenmaier.

Wenn der Abbau des Provisoriums fertig ist und die letzten Handwerksarbeiten erledigt sind, ist der neue «Eichberg» fertig und bietet im Restaurant Platz für 150 Personen und 200 Plätze in den Bankettsälen im Obergeschoss. Nervös ist der Geschäftsführer im Endspurt aber nicht: «Dafür habe ich zu viel zu tun», sagt er und grinst.